Yağ çekmeyen pişinin sırrı ortaya çıktı! İşte tam ölçü

MALZEMELER
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
Ilık suyun içine şeker ve mayayı ekleyip karıştırın, 5 dakika bekletin.
Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin.
Ortasını açıp mayalı karışımı dökün ve yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 30–40 dakika mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamurdan parçalar koparıp elinizle açın (yuvarlak ya da uzun şekil verebilirsiniz).
Kızgın yağda iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın.
Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!