Yağ çekmeyen pişinin sırrı ortaya çıktı! İşte tam ölçü

Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pişi, pratik yapımı ve doyurucu yapısıyla sofraların yıldızı olmaya devam ediyor. Dışı çıtır, içi ise yumuşacık dokusuyla herkesin beğenisini kazanan bu geleneksel lezzet, doğru püf noktalarıyla evde kolayca hazırlanabiliyor. İşte tam kıvamında, yağ çekmeyen pişi yapmanın detayları…

Giriş Tarihi: 05.04.2026 08:53
YAĞ ÇEKMEYEN PİŞİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI! İŞTE TAM ÖLÇÜ

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Ilık suyun içine şeker ve mayayı ekleyip karıştırın, 5 dakika bekletin.

Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin.

Ortasını açıp mayalı karışımı dökün ve yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 30–40 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan parçalar koparıp elinizle açın (yuvarlak ya da uzun şekil verebilirsiniz).

Kızgın yağda iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!