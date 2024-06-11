Yazar Ünal Güner’den şaşırtan açıklama: Dudak dolgusu yaptırdıysan bu organları hissizleştirmiş olabilirsin...

Güner, eğer alt dudak dolgusu yaptırıldıysa, bu durumda kalın bağırsakların da temsil ettiği hayatı özümsemekle, sindirmekle ilgili alanın "uyuşturulabileceğini" belirtti.

Yapılan dolguların ardından aslında yaşamı "sindirmek ve özümsemekle" ilişkili olarak yaşanabilecek blokajları aktif hale getirilebileceğinin altını çizen Güner, bu nedenle aslında yapılması gerekenin çok daha farklı bir adım olduğunu vurguladı.