Yazar Ünal Güner’den şaşırtan açıklama: Dudak dolgusu yaptırdıysan bu organları hissizleştirmiş olabilirsin...

Birçok kişinin yaptırdığı dudak dolgusu işlemi; aslında vücudumuzla ilgili bazı sinyallerde ve alanlarda istenmeyen etkilere sebep olabilir.
Bu konu ile ilgili bilgiler veren Eğitmen Ünal Güner, aslında dudak dolgusu ihtiyacının nelerden kaynaklandığını, bu ihtiyacın nasıl ortadan kaldırılabileceğine dair az bilinen detaylar paylaştı.
"Üst dudağınız mide, alt dudağınız kalın bağırsaklar ve kenarlar ince bağırsakları simgeler" diyen Güner, üst dudak dolgusunun, mideyi hisssizleştiren, hazmetme duygusunu, bilgiyi ve hisleri içeriye almakla ilgili sorunlara yol açabileceğini belirtti.
Güner, eğer alt dudak dolgusu yaptırıldıysa, bu durumda kalın bağırsakların da temsil ettiği hayatı özümsemekle, sindirmekle ilgili alanın "uyuşturulabileceğini" belirtti.
Yapılan dolguların ardından aslında yaşamı "sindirmek ve özümsemekle" ilişkili olarak yaşanabilecek blokajları aktif hale getirilebileceğinin altını çizen Güner, bu nedenle aslında yapılması gerekenin çok daha farklı bir adım olduğunu vurguladı.
Dudakların "daha büyük görünmesi" için atılan bu adımın, aslında dışarıya "yüksek östrojen sinyali" vermek için yapıldığına değinirken, Ünal Güner; oysa yapılacak tek şeyin "dişiliği canlandırmak ve açmak" olduğunu söyledi.
Dişiliğin canlandıracak şekilde doğru adımların atılması halinde aslında dudaklarda istenilen etkinin ortaya çıkabileceğini söyleyen Ünal Güner, aslında doğallığın ve dengeli bir ruhun estetik olarak da istenilen bakış açısını, canlı ve kırmızı dudakların formülü olabileceğine vurgu yaptı.
https://www.instagram.com/p/C8DFdZlgnvC/?hl=tr