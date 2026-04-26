Yazın favorisi olacak! Tavuklu Sezar salata tarifiyle formda kalın

MALZEMELER

Tavuk için:

2 adet tavuk göğsü

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Toz kırmızı biber

Salata için:

1 adet marul

1 su bardağı kruton ekmek

Parmesan peyniri

Sezar sos için:

4 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı hardal

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

HAZIRLANIŞI

Tavuk göğüslerini zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı biberle marine edin.

Tavukları tavada ya da ızgarada önlü arkalı pişirin.

Marulları yıkayıp doğrayın.

Sos malzemelerini karıştırarak homojen hale getirin.

Marul, kruton ve parmesan peynirini geniş bir kapta birleştirin.

Sosu ekleyip karıştırın.

Dilimlenmiş tavukları üzerine yerleştirerek servis edin. Afiyet olsun!

PÜF NOKTASI:

Tavukları fazla kurutmadan pişirirseniz salatanız çok daha lezzetli olur. Krutonları servis öncesi ekleyerek çıtırlığını koruyabilirsiniz.