Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri

Yazın favorisi olacak! Tavuklu Sezar salata tarifiyle formda kalın

Sıcak havalarda hem hafif hem de doyurucu öğünler arayanların vazgeçilmezi olmaya aday tavuklu Sezar salata, lezzeti ve pratikliğiyle sofraların yıldızı oluyor. Izgara tavuk, taze marul, çıtır ekmekler ve özel sosun mükemmel uyumuyla hazırlanan bu tarif, formunu korumak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Hem sağlıklı hem de nefis bir alternatif arıyorsanız, bu tarif yaz boyunca favoriniz olacak.

Giriş Tarihi: 26.04.2026 09:41
YAZIN FAVORİSİ OLACAK! TAVUKLU SEZAR SALATA TARİFİYLE FORMDA KALIN

MALZEMELER

Tavuk için:

2 adet tavuk göğsü

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Toz kırmızı biber

Salata için:

1 adet marul

1 su bardağı kruton ekmek

Parmesan peyniri

Sezar sos için:

4 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı hardal

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

HAZIRLANIŞI

Tavuk göğüslerini zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı biberle marine edin.

Tavukları tavada ya da ızgarada önlü arkalı pişirin.

Marulları yıkayıp doğrayın.

Sos malzemelerini karıştırarak homojen hale getirin.

Marul, kruton ve parmesan peynirini geniş bir kapta birleştirin.

Sosu ekleyip karıştırın.

Dilimlenmiş tavukları üzerine yerleştirerek servis edin. Afiyet olsun!

PÜF NOKTASI:
Tavukları fazla kurutmadan pişirirseniz salatanız çok daha lezzetli olur. Krutonları servis öncesi ekleyerek çıtırlığını koruyabilirsiniz.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
