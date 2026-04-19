5 dakikada hazırlanıyor! En pratik mozaik pasta tarifi

5 dakikada hazırlanıyor! En pratik mozaik pasta tarifi

Sadece 5 dakikada hazırlanan bu pratik mozaik pasta tarifi, tatlı krizlerine anında çözüm oluyor. Fırın derdi olmadan, evde bulunan basit malzemelerle hazırlanan bu lezzet, hem zamandan tasarruf ettiriyor hem de damaklarda iz bırakıyor. Üstelik yapımı bu kadar kolayken, sunumu ve tadıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

Giriş Tarihi: 19.04.2026 09:00
MALZEMELER

2 paket petibör bisküvi

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

5 yemek kaşığı toz şeker

100 gram eritilmiş tereyağı

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Bisküvileri çok ufalamadan, iri parçalar halinde kırın.

Ayrı bir kapta süt, kakao, şeker ve eritilmiş tereyağını güzelce karıştırın.

Hazırladığınız sosu bisküvilerin üzerine dökün ve her tarafı soslanacak şekilde karıştırın.

Karışımı streç filme alın ve rulo şeklini verin.

Buzlukta en az 2-3 saat dinlendirin.

Dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!

İpucu:

İsterseniz içine ceviz, fındık ya da damla çikolata ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

