5 dakikada hazırlanıyor! En pratik mozaik pasta tarifi

MALZEMELER
2 paket petibör bisküvi
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı kakao
5 yemek kaşığı toz şeker
100 gram eritilmiş tereyağı
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Bisküvileri çok ufalamadan, iri parçalar halinde kırın.
Ayrı bir kapta süt, kakao, şeker ve eritilmiş tereyağını güzelce karıştırın.
Hazırladığınız sosu bisküvilerin üzerine dökün ve her tarafı soslanacak şekilde karıştırın.
Karışımı streç filme alın ve rulo şeklini verin.
Buzlukta en az 2-3 saat dinlendirin.
Dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!
İpucu:
İsterseniz içine ceviz, fındık ya da damla çikolata ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.