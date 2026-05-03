Alerjik çocuklar için ‘kritik dönem’ başladı! Bu belirtileri hafife almayın...

KÜÇÜK ALERJENLER BÜYÜK SORUNLAR Çok küçük miktardaki alerjenle temas edilmesinin bile bazı çocuklarda ciddi sonuçlara yol açabildiğini belirten Uzm. Dr. Saf, "Bu durum, vücudun verdiği tepkinin şiddetine bağlı olarak yaşamı tehdit edebilecek bulguların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle alerjisi olan çocuklarda, hassasiyet gösterilen maddelerden mümkün olduğunca uzak durulması büyük önem taşır" diye konuştu.

POLENLER ALERJİ ŞİKAYETLERİNİ ARTIRIYOR

Polenlerin yoğunlaştığı dönemlerde alerji belirtilerinin artış gösterdiğini ve özellikle bahar aylarında bu durumun daha belirgin hale geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Saf, şunlara dikkat çekti: "Bu dönemde havada bulunan polen miktarının artmasıyla birlikte, hassasiyeti olan kişilerde alerjenlerle temas süresi ve sıklığı da artar ve bu durum şikayetlerin daha sık, daha uzun süreli ve daha belirgin görülmesine neden olabilir. Özellikle açık havada geçirilen zamanın artması, rüzgarlı havalar ve sabah saatleri polen maruziyetini artıran önemli faktörler arasında yer alır. Bu belirtiler arasında burunda kaşıntı, akıntı, tıkanıklık ve hapşırma; gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık; öksürük, hırıltı ve nefes darlığı yer alır."

KORUYUCU ÖNLEMLER

Polenlere karşı çocukları korumak için günlük hayatta bazı önlemler almak gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Saf, bunları şöyle sıraladı:

Özellikle sabah ve öğle saatlerinde veya rüzgarlı havalarda dışarı çıkmamak, açık hava aktivitelerini azaltmak ve mümkün olduğunca kapalı alanları tercih etmek çok önemlidir.

Dışarı çıkılması gereken durumlarda ise şapka, gözlük ve uygun giysi kullanmak polen temasını azaltabilir.

Eve gelince duş almak ve kıyafet değiştirmek, vücuda ve saçlara tutunan polenlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Polen filtreli klima kullanmak, iç ortamda polen birikimini azaltmaya katkı sağlar.