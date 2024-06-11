Bayramınız zehir olmasın! Hayati önem taşıyan o soru: "Kurban eti yıkanmalı mı?"

Kurban etini tüketmeden önce genellikle yıkanmaması önerilir. Çeşitli hijyen sorunlarına neden olacağı düşünülürken, aynı zamanda yıkandıktan sonra temas eden yüzeylerde de çeşitli enfekte zeminlere sebep olabileceği belirtiliyor. Peki kurban eti neden yıkanmamalı?
HİJYEN VE SAĞLIK
Et yıkandığında, etin yüzeyinde bulunan bakteriler suyla birlikte yayılabilir ve etin yüzeyinden mutfak eşyalarına, lavaboya veya diğer yüzeylere bulaşabilir. Bu durum, çapraz kontaminasyona ve gıda zehirlenmesine yol açabilir.
ETİN KALİTESİ
Et yıkandığında, etin yüzeyindeki doğal koruyucu tabaka ve bazı besin maddeleri suyla birlikte kaybolabilir. Bu da etin tadını ve dokusunu olumsuz etkileyebilir.