Bayramınız zehir olmasın! Hayati önem taşıyan o soru: "Kurban eti yıkanmalı mı?"

ZATEN TEMİZDİR

Kasaplık süreçlerinde et, hijyenik koşullarda kesilir. Bu nedenle, ek bir yıkama işlemine gerek yoktur. Kurban etinin de kesim sırasında uygun hijyen koşullarında hazırlanması ve muhafaza edilmesi önemlidir. Bu yüzden kurban kesiminin profesyonel ellerde yapılması çok önemlidir.

Bu nedenlerle, kurban etini yıkamadan kullanmak, sağlığınızı ve etin klitesini korumak adına en doğru yaklaşım olacaktır. Etin pişirme sürecinde yüksek sıcaklık, yüzeyde bulunabilecek olası bakterileri yok edecektir.