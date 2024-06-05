Bu üçlü tişörtteki sarı lekeyi saniyeler içinde söküyor! Çitilemenize bile gerek yok

Yaz aylarında terlemenin de artmasıyla birlikte özellikle beyaz tişörtlerin koltuk altı kısmında sararma meydana gelebilir. Bu görüntü sosyal ortamlarda rahatsızlık verebilir. Bu tişörtleri makinede yıkadığınız halde sarı lekelerden kurtulamıyorsanız bir de bu tarifi deneyin! Üstelik son derece basit ve etkili…
TUZ, BEYAZ SABUN VE BEYAZ SİRKE
Tişörtü temizlemek için ilk önce sıcak su ile dolu bir kap içerisine lekeli olan tişörtü koyun. Tuz, beyaz sabun ve yarım çay bardağı beyaz sirke üçlüsünü bir kabın içerisinde karıştırın. Tişörtünüzün üzerindeki lekeye yapmış olduğunuz karışımı sürün. Tişörtü yarım saat kadar bu şekilde ılık suyun içinde bekletin. Ardından tişörtünüzü çamaşır makinesinde hassas programda yıkayabilirsiniz. Ayrıca elinizle duruladığınız zaman da lekenin çıktığını gözlemleyeceksinizdir.
Daha etkili bir sonuç için ıslattığınız tişörtü öncelikle hafif bir şekilde tuz ile fırçalayın ardından beyaz sabunu lekeli bölgeye sürün. Sonrasında sıcak sirkeli suyun içinde tişörtü yarım saat bekletip makinede yıkayabilirsiniz.
ALTERNATİF YÖNTEMLER
MISIR NİŞASTASI
Tişörtünüzün üzerinde sarı leke olan kısmı nemlendirip üzerine mısır nişastası dökün. Sonrasında ise lekenin üzerine beyaz ve temiz olan bir kumaş koyun ve ütüyü lekenin üzerinde biraz gezdirin. Bu şekilde kolayca lekenin üstesinden geleceksiniz.
ASPİRİN
Tıp alanında kullanılan aspirin temizlik alanında da sıklıkla kullanılıyor. Lekeli tişörtünüzü geniş bir kap içerisine alın. Kabın içerisinde olan tişörtlerin üzerine beş ya da altı adet aspirin atın. Üzerine sıcak su dökün ve biraz karıştırın. Yaklaşık bir saat kadar tişörtlerinizi sıcak su içerisinde bekletin sonrasında ise çamaşır makinenizin uygun derecesinde de tişörtlerinizi yıkayın. Sararmış olan lekeleriniz yok olduğunu göreceksiniz.
OKSİJENLİ SU
Genellikle hassas kıyafetler için kullanılan oksijenli su, çamaşır deterjanı ile beraber kullanıldığında sararmalara kökten bir çözüm sunuyor. Bir bardak oksijenli su ve bir yemek kaşığı çamaşır deterjanını karıştırın. Bu yapmış olduğunuz karışımı sararan bölgeye dökün. Yaklaşık olarak otuz dakika bekleyin. Bekledikten sonra ise tişörtlerinizi hassas ya da kısa programda yıkayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra sararmış bölgenin temizlendiğini göreceksiniz.