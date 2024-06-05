Bu üçlü tişörtteki sarı lekeyi saniyeler içinde söküyor! Çitilemenize bile gerek yok

ALTERNATİF YÖNTEMLER MISIR NİŞASTASI Tişörtünüzün üzerinde sarı leke olan kısmı nemlendirip üzerine mısır nişastası dökün. Sonrasında ise lekenin üzerine beyaz ve temiz olan bir kumaş koyun ve ütüyü lekenin üzerinde biraz gezdirin. Bu şekilde kolayca lekenin üstesinden geleceksiniz.

ASPİRİN Tıp alanında kullanılan aspirin temizlik alanında da sıklıkla kullanılıyor. Lekeli tişörtünüzü geniş bir kap içerisine alın. Kabın içerisinde olan tişörtlerin üzerine beş ya da altı adet aspirin atın. Üzerine sıcak su dökün ve biraz karıştırın. Yaklaşık bir saat kadar tişörtlerinizi sıcak su içerisinde bekletin sonrasında ise çamaşır makinenizin uygun derecesinde de tişörtlerinizi yıkayın. Sararmış olan lekeleriniz yok olduğunu göreceksiniz.