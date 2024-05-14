Buzdolabınıza neden bozuk para koymalısınız? Hayat kurtaran tüyo: Duyanlar keşke önceden yapsaydık diyor!

Bozuk paranın hareket ettiğini tespit ettiyseniz, yiyeceklerinizi koklayarak veya görünümlerini kontrol ederek bozulup bozulmadığını test etmeniz gerekebilir.

Elektrik kesintisinin dışında, buzdolabınızda soğutma sistemleri ve termostat bozulması sorunu ortaya çıkabilir. Bu durumda, yine bozuk para testi sayesinde bu süreci izleyebilirsiniz.





Buzluğunuzdaki parayı aralıklarla kontrol ederek paranın hareketinden, buzdolabınızın ısıtma sistemlerindeki değişimleri kontrol edebilirsiniz. Böylece ihtiyacınız olan test sürecini gerçekleştirebilirsiniz.

Fakat bu bozuk para testinde dikkat etmeniz gereken birkaç ayrıntı da bulunuyor. Bozuk paranın paslanmaz çelik veya nikel gibi suya dayanıklı bir metalden yapılmış olması gerekiyor. Bozuk parayı bardağın ortasına yerleştirmeniz gerekiyor ve bu esnasında buzun yeterince donduğundan emin olmanız önemli bir ayrıntı.