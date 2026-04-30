Duyanlar tadına bakmak için sıraya giriyor! İşte Bayburt’un tadına doyum olmayan meşhur tarifleri...

İÇLİ KETE

MALZEMELER

1 adet yaş maya,1 tatlı kaşığı toz maya

3 su bardağı süt

1.5 su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı margarin

1 kahve fincanı şeker

1 adet yumurta (akı içine sarısı üzerine)

Tuz

Un kontrolü sizde olacak

İÇİ İÇİN:

1 su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşık tereyağı

1 yemek kaşık margarin

Göz kararı un

ÜZERİNE:

Yumurta sarısı

Az zeytinyağı

YAPILIŞI: Öncelikle yaş mayayı ve toz mayayı bir su bardağı ılık suyla eritelim. Hamurumuz için bir geniş kaba tereyağı ve margarini eritin üzerine süt zeytinyağı şekeri koyun. (Eğer hamurunuzun fazla olmasını isterseniz süt miktarını çoğaltabilirsiniz.) Ocakta ılıtalım. Sıcak olmasın, parmak testi yapın, parmağınızı yakarsa soğutun yoksa hamur tutmaz. Yoğurma kabına göz kararı unu dökün. Önden az koyun, sıvı miktarını kaldırana kadar un koyarsınız. Ortasını açın, yumurta akı, tuz, maya ve ılık sütlü karışımı dökün ve karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru iyice sarın, mayalanması ve kabarması için dinlenmeye bırakın. Bu arada içini yapalım. Geniş bir teflon tavada tereyağı ve margarini eritin, üzerine zeytinyağı koyun, unu ekleyin kavurun. Mayalanan hamurumuzu alalım, mandalina büyüklüğünde koparalım. Soframıza un serpelim, önce merdaneyle sonra oklavayla açalım. Ne kadar açılırsa açın bir kenarını tutup, hamurun üstüne doğru koyun. Size doğru olan kenara iç harcımızdan koyun. Ne sıkı ne gevşek olmayacak şekilde sarın. Sonra bir ucundan tutup, elinizle hafif sıkıp, uzatın ve sarın. Kalan ucu hafifçe kaldırıp, altına koyun ve elinizle bastırıp, biraz inceltin. Sırayla hamurumuz bitene kadar yapın. Tepsi mayası yapın yani dinlendirip kabarması için üzerine yumurta sarısı, az zeytinyağı koyup, karıştırın ve üstüne sürün. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.