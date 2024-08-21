Fondöten lekesini şıp diye çıkarıyor! Her evde bulunan o malzeme yetiyor…

Cildin pürüzsüz bir görünüm kazanması için kullanmış olduğumuz fondöten istemsiz bir şekilde kıyafetimize bulaşabiliyor. Özellikle yağlı olan fondötenlerin çıkarılması oldukça göz korkutucu olsa da aslında çözümü oldukça basittir. İşte evinizde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemeler ile fondöten lekesini temizleme yöntemleri…

BULAŞIK DETERJANI

Lekeyi çözme gücü oldukça yüksek olan bulaşık deterjanı, kıyafetinize bulaşan fondöten lekesini çözmede de oldukça etkilidir.

Fondöten lekesinin bulaşmış olduğu bölgeye bulaşık deterjanını dökün ve ılık bir bez ya da sünger ile lekeli kısmı ovalayın.

Ancak, kıyafetinizin kumaşına zarar vermemek adına nazik bir şekilde ovalamanız tavsiye edilir.

Lekeyi köpürene kadar ovalayınız.

Ardından soğuk su ile bölgeyi temizleyip, çamaşır makinesinde yıkayınız.

TIRAŞ KÖPÜĞÜ

Bu yöntemi genellikle pudra ve yağ içermeyen fondötenler için kullanmanız tavsiye edilir.

Fondöten lekesine yakın bir bölgeye bir miktar tıraş köpüğü sıkın.

Temiz bir diş fırçası ile lekeli bölgeyi nazik bir şekilde fırçalayın.

Yaklaşık 10 dakika bekleyin ve nemli bir bez ile yüzeyi temizleyin.

Ardından çamaşır makinenize koyup uygun bir programda çalıştırın.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Bu yöntemi özellikle pudra fondöten lekeleri için tercih etmeniz önerilir.

Balkon gibi açık bir mekanda kumaşın üzerine soğuk ayarda saç kurutma makinesini tutun.

Sıcak hava olmamasına dikkat edin. Eğer kıyafetinize sıcak hava uygularsanız pudra fondöten eriyebilir ve kumaşınız zarar görebilir.