Girit yerlilerinin uzun yaşam sırrı ortaya çıktı! Sabahları çiğ tüketiyorlar...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tam da bahar ruhuna uygun baklalı tarifler veriyorum. Tamamıyla Ege ve Akdeniz kokan bir besin olan bakla, şifalı ve faydalı gıdaların başında geliyor. Düşük kalorili olması, kalp sağlığını koruması, vitamin ve mineral bakımından zengin olmasından dolayı sofralarımızın göz bebeği olması gereken bir sebzedir bakla. Baklanın; taze olarak tüketilebileceği gibi, taneleri kurutularak kuru bakla olarak da satışa sunulmasıyla, bakla yemeklerinin çeşitliliğini artırmıştır. Yeşil olan taze baklanın enfes zeytinyağlı yemeği olur ve yanında olmazsa olmaz arkadaşı sarımsaklı yoğurttur. Ayrıca kuru baklayı da en çok fava olarak tüketiriz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.