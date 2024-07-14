Gözlerimizin seğirmesinin nedeni meğer buymuş! Altında yatan nedene çok şaşıracaksınız...

Seğirmeler vücudun herhangi bir yerini etkileyebilir ancak özellikle gözlerde veya bacaklarda görülen seğirmeler daha yaygındır.

Uzmanlara göre, bu seğirmeler gerçekten can sıkıcı olsa da nadiren ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Bunlar genellikle stres veya kaygının bir belirtisi olsa da parlak ışık, yorgunluk, kafein, göz tahrişi ve bazı ilaçlar da bunlara yol açabilir.