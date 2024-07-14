Gözlerimizin seğirmesinin nedeni meğer buymuş! Altında yatan nedene çok şaşıracaksınız...

Seğirmeler vücudun herhangi bir yerini etkileyebilir ancak özellikle gözlerde veya bacaklarda görülen seğirmeler daha yaygındır.
Uzmanlara göre, bu seğirmeler gerçekten can sıkıcı olsa da nadiren ciddi bir sorun teşkil ediyor.
Bunlar genellikle stres veya kaygının bir belirtisi olsa da parlak ışık, yorgunluk, kafein, göz tahrişi ve bazı ilaçlar da bunlara yol açabilir.
Ne yazık ki, seğirmenin gerçek bir tedavisi yoktur, ancak çoğu birkaç gün veya hafta içinde geçer.
Uzmanlar ise bu süreçte bol bol dinlenmenizi, rahatlama yolları bulmanızı, gergin/kramplı kaslarınızı esnetmenizi ve masaj yapmanızı ve seğirmenin kendisi hakkında endişelenmemenizi öneriyor, çünkü bu durumu daha da kötüleştirebilir.
Dr. Cornelius Rene, bu rahatsız edici hissiyatın neden ortaya çıktığını şöyle anlattı:
"Göz kapağında seğirmenin oluşmasının çeşitli nedenleri vardır."
"Ancak en yaygın neden, iyi huylu esansiyel blefarospazm veya BEB olarak adlandırılan, genellikle altta yatan bir neden olmaksızın göz kapağının kontrol edilemeyen spazmıdır."
Özetle, eğer sadece bir göz kapağı seğirmesi varsa buna miyokimi adı verilir. Bu, iyi huylu bir rahatsızlıktır ve neyse ki kendiliğinden düzelir; genellikle birkaç günden bir haftaya kadar sürer.
Peki ya bu durum iki haftadan uzun süredir devam ediyorsa?
Bu durumda sizi bir uzmana yönlendirebilecek veya durumunuzun kötüleşmesine neden olabilecek bazı ilaçları kullanıp kullanmadığınızı inceleyebilecek bir doktora görünmeniz önerilir.
Ancak haftalarca devam ederse, daha ciddi bir şeyin habercisi olabilir.
Dr. Luke Powles, şunları söyledi: "İki haftadan uzun süren kalıcı bir seğirme yaşıyorsanız ve gözünüzün görünümünde veya hissinde herhangi bir olağandışı değişiklik fark ederseniz, bu altta yatan bir sorunun göstergesi olabilir.
"Bunlar, kaslarda sertlik ve gerginliğe yol açabilen, hareketleri ve yüz ifadelerini zorlaştıran ilerleyici bir beyin hastalığı olan multipl skleroz veya Parkinson hastalığının erken belirtileri olabilir."
Eğer seğirmeniz iki haftadan uzun sürerse, birden fazla yerde ortaya çıkarsa, etkilenen bölge zayıf veya sert hissedilirse ya da bunun bir ilaçtan kaynaklandığını düşünüyorsanız, doktora görünmeniz tavsiye edilir.