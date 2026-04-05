Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Geri dönüşü olmayan körlüğe davetiye çıkarıyor...

GÖZ OVUŞTURANLAR DİKKAT!

Prof. Dr. Kubaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alerjik göz nezlesinde kişi gözlerini sıklıkla kaşımaya ve ovuşturmaya başlar. Ancak bu kontrolsüz kaşımalar, gözün en önündeki saydam tabaka olan korneanın yapısında ciddi bozulmalara sebep olabilir. Bu bozulmaların en ciddisi ise maalesef kalıcı görme kaybına kadar varabilen Keratokonus hastalığıdır. Bu alandaki bilimsel çalışmalar, kronik göz alerjisi olan ve gözlerini sık sık ovuşturan kişilerde Keratokonus riskinin çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Korneanın incelip sivrileşmesiyle ortaya çıkan bu hastalık, zamanında müdahale edilmezse gözde geri dönüşü zor hasarlar bırakabilir."

HER HASTA İÇİN KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Keratokonus tedavisinde birçok parametrenin dikkate alındığını belirten Prof. Dr. Kubaloğlu, şöyle dedi: "Bunun için her hastaya uygulanan standart bir tedavi bulunmuyor. Çocuklarda ve genç yaşlarda tedavide hastalığın durdurulması önceliklidir. Keratokonus hastalığını durdurmak için korneal çapraz bağlama (corneal cross-linking) tedavisi uygulanır. Korneal çapraz bağlama tedavisinde korneadaki kollajen lifler güçlendirilerek, hastalığın ilerlemesi durdurur. Gözlükler ve kontakt lensler ile görmede iyi sonuç alınamadığında, kornea içi plastik veya doku halkaları, kornea içi kontakt lens veya göze özel lazer tedavisi alternatif seçeneklerdir. Daha ileri Keratonuslu olgularda ise görmeyi düzeltmek için kornea nakli gerekebilir."