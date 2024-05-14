Klozette oluşan sarı lekeyi silgi gibi siliyor! Bembeyaz klozet için evinizden eksik etmeyin

Klozette biriken kireç lekesi, temizlenmesi en zor alanlardan biridir. Düzenli olarak temizlendiğinde bile bu lekelerden kurtulamıyorsanız şimdi size bahsedeceğimiz doğal ve etkili yöntemleri uygulamanızı tavsiye ederiz.
Ev temizliği konusunda uzman olan Chris Wooton, klozet lekelerinin temizlenebilmesi için öncelikle alkali olmayan ürünlerin kullanılmasını öneriyor. Kullanılan çamaşır suyu gibi sert ürünler bölgeyi temizlenmiş gibi gösterse de kireçli tortuyu tamamen yok etmiyor.
1/2 bardak kabartma tozunu klozetin kireç tutan bölgesine serpiştirin ve 15 dakika bekletin. 15 dakika sonra kabartma tozunun üstüne beyaz sirke dökün. Bu işlemden 10 dakika sonra ise fırça yardımıyla klozeti ovun ve suyla durulayın.
LİMON SUYU VE SİRKE
Temizlik uzmanlarına göre ikinci etkili kombinasyon ise limon ve sirke karışımı. Bir su bardağı limon suyu ve bir su bardağı beyaz sirkeyi karıştırın. Karışımı klozete dökün ve yaklaşık 2 saat beklemesine müsaade edin. Yaklaşık 2 saatin ardından klozeti fırça ile ovalayın. Bu sayede hem bakterilerden hem de kireç görüntüsünden kurtulmuş olacaksınız.
BORAKS LİMON SUYU VE SU
Yaklaşık bir çay bardağı suyu, bir çay bardağı limon suyu ve yarım su bardağı suyu derin bir kabın içinde karıştırın. Karışımı klozetin her yerine gelecek şekilde dökün. Yaklaşık 2 saat bekledikten sonra fırçayla ovalayın ve durulayın.