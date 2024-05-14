Klozette oluşan sarı lekeyi silgi gibi siliyor! Bembeyaz klozet için evinizden eksik etmeyin





LİMON SUYU VE SİRKE

Temizlik uzmanlarına göre ikinci etkili kombinasyon ise limon ve sirke karışımı. Bir su bardağı limon suyu ve bir su bardağı beyaz sirkeyi karıştırın. Karışımı klozete dökün ve yaklaşık 2 saat beklemesine müsaade edin. Yaklaşık 2 saatin ardından klozeti fırça ile ovalayın. Bu sayede hem bakterilerden hem de kireç görüntüsünden kurtulmuş olacaksınız.