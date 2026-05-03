Lokanta usulü lezzetin sırrı ortaya çıktı! Tam kıvamında kuru fasulye tarifi

MALZEMELER:
2 su bardağı kuru fasulye
200 gram kuşbaşı dana eti (isteğe bağlı)
1 adet büyük kuru soğan
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
4 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet sivri biber
Tuz
Karabiber
Pul biber
5 su bardağı sıcak su
HAZIRLANIŞI:
Kuru fasulyeyi bir gece önceden bol suyla ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp yıkayın.
Fasulyeleri hafif yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika haşlayın ve süzün.
Tencereye sıvı yağ ve tereyağını alın. Kuşbaşı eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Yemeklik doğranmış soğanı ve biberi ekleyip kavurmaya devam edin.
Domates ve biber salçasını ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.
Haşlanmış fasulyeleri tencereye ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin.
Sıcak suyu ekleyip karıştırın.
Kısık ateşte fasulyeler tamamen yumuşayana kadar yaklaşık 45-60 dakika pişirin.
Yemeği dinlendirdikten sonra pilav ve turşu ile servis edin.
Püf Noktası:
Fasulyeleri mutlaka önceden ıslatın.
Kısık ateşte uzun süre pişirmek lezzeti artırır.
Birkaç parça pastırma veya sucuk ekleyerek aromayı güçlendirebilirsiniz.