Lokanta usulü lezzetin sırrı ortaya çıktı! Tam kıvamında kuru fasulye tarifi

Lokanta usulü lezzetin sırrı ortaya çıktı! Tam kıvamında kuru fasulye tarifi

Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden kuru fasulye, doğru tekniklerle hazırlandığında lokantalardaki o unutulmaz lezzeti evde de yakalamanızı sağlıyor. Tane tane pişen, salçası tam kıvamında ve aroması yerinde bir kuru fasulye için bazı püf noktalar büyük önem taşıyor. Özellikle fasulyenin önceden ıslatılması, kısık ateşte sabırla pişirilmesi ve doğru malzeme dengesi bu geleneksel yemeği adeta bir ziyafete dönüştürüyor. İşte sofraların yıldızı olacak lokanta usulü tam kıvamında kuru fasulye tarifi…

Giriş Tarihi: 03.05.2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 03.05.2026 09:20
LOKANTA USULÜ LEZZETİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI! TAM KIVAMINDA KURU FASULYE TARİFİ

MALZEMELER:

2 su bardağı kuru fasulye

200 gram kuşbaşı dana eti (isteğe bağlı)

1 adet büyük kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet sivri biber

Tuz

Karabiber

Pul biber

5 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI:

Kuru fasulyeyi bir gece önceden bol suyla ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp yıkayın.

Fasulyeleri hafif yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika haşlayın ve süzün.

Tencereye sıvı yağ ve tereyağını alın. Kuşbaşı eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Yemeklik doğranmış soğanı ve biberi ekleyip kavurmaya devam edin.

Domates ve biber salçasını ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.

Haşlanmış fasulyeleri tencereye ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin.

Sıcak suyu ekleyip karıştırın.

Kısık ateşte fasulyeler tamamen yumuşayana kadar yaklaşık 45-60 dakika pişirin.

Yemeği dinlendirdikten sonra pilav ve turşu ile servis edin.

Püf Noktası:

Fasulyeleri mutlaka önceden ıslatın.

Kısık ateşte uzun süre pişirmek lezzeti artırır.

Birkaç parça pastırma veya sucuk ekleyerek aromayı güçlendirebilirsiniz.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
