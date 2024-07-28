Maskarayı kolayca çıkarmanın en etkili yolu! Tek hamlede pürüzsüz temizlik

2. Krem: Yüzünüzü normal temizleyicinizle yıkayın ve gözlerinize krem uygulayın. Bu yöntem özellikle kuru cilde sahip olanlar için faydalıdır. Gözleriniz kapalıyken, göz çevrenize az miktarda krem uygulayın ve su geçirmez maskaranızı masaj yaparak çıkarın. Kremi ve makyajı çıkarmak için bir pamuk kullanın.

3. Misel temizleme suyu: Misel suyu, cildinizdeki kiri ve yağı çeken ve temizleyen moleküllerden oluşan saf sudur ve tüm cilt tipleri, özellikle hassas ciltler için harika bir seçenektir. Bu çok yönlü temizleme maddesini herhangi bir eczanede ve markette kolayca bulabilirsiniz. Misel suyunu, kirpik çizgisi boyunca gözlerinize normal bir makyaj temizleyicisi uyguladığınız gibi uygulayın. Bir pamuk pedine az miktarda dökün ve kapalı gözlerinize uygulayın, maskaranızı çıkarmak için masaj yapın.