Musluklardaki su lekelerini sonsuza kadar yok ediyor! Tek ihtiyacınız bu malzeme

Konu banyo musluklarındaki su izleri olduğunda ise temizlik uzmanı Anna'ya göre yapmanız gereken tek şey musluğunuza biraz mum sürmek. Böylece su yapışıp iz bırakmak yerine 'hemen akacak'.

Bunu, elinizde bulunan herhangi bir mumu (ideal olarak kavanozda olmayan bir soya mumu) alıp mumlu yüzeyi musluğa sürterek ve ardından bir bezle iyice parlatarak yapabilirsiniz.

Ayrıca Anna, banyoyu temizlemeyi kolaylaştırmak için aynanıza tıraş köpüğü sürmenizi öneriyor. Sıcak bir banyo veya duştan sonra buğulanmasını önler, bu da daha sonra yoğuşmanın rahatsız edici bir şekilde silinmesi gerekmeyeceği anlamına gelir.

Anna'ya göre sürekli taze kokan bir banyoya sahip olmak çok kolay. En sevdiğiniz uçucu yağdan az miktarda pamuk toplarına eklemenizi ve bunları çöp kutunuzun tabanına koymanızı öneriyor.

Anna'nın tüyoları sosyal medya kullanıcıları arasında övgü topladı; pek çok kişi bu yöntemleri test etme konusundaki heyecanlarını ifade etti.

İkna olmuş bir takipçi şunları paylaştı: "Mumla musluğu cilalamayı denemem lazım." Anna da şöyle yanıt verdi: "Çok işe yarıyor."