Parfümün kalıcılığını katbekat artıran yöntem! Sıkmadan önce bunu sürerseniz…

Diğer kullanıcılar da vazelini eritmek için farklı yöntemler önererek şunu eklediler: "Parmaklarınızı yakmamak için vazelini kalorifer benzeri sıcak bir zeminde de eritebilirsiniz."

Yeni oluşturduğu bu ürünü kullanmak için parmaklarını tencerenin içerisine batırıp parfümlü vazelini boynuna veya bileğine sürerek gün boyu kalıcı bir çözüm sunuyor.

Eğer viral olan bu ipucuna şüpheyle yaklaşıyorsanız, kokuların aslında kuru bir ciltte uzun süre kalmayacağından dolayı bunun aslında mantıklı bir temele dayandığını düşünebilirsiniz. Üstelik en popüler parfümlerin temelini oluşturan alkol, cildin daha da kurumasına sebep olabiliyor.

The Guardian'dan bir gazeteci teoriyi test etmek için bileklerinden birine parfüm sıkmadan öncesinde bir miktar vazelin sürdüğünü ve günün sonunda, vazelinin bulunduğu bileğin kesinlikle daha güçlü bir kokuya sahip olduğunu ifade etti.

Siz de bu yöntemi kullanarak en sevdiğiniz parfümlerin kokusunu gün boyu üzerinizde taşıyabilirsiniz.