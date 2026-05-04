Sadece 5 dakika ayırmak yetiyor! Ruh halinizi anında değiştiren 8 öneri

Yeni bir araştırma her dört kişiden birinin ruh sağlığını desteklemek için hiçbir adım atmadığını ortaya koydu. Uzmanlar, günlük hayata kolayca eklenebilecek küçük alışkanlıkların ruh halini iyileştirmede önemli rol oynadığını belirtiyor

Yeni bir araştırma, iş, aile ve günlük sorumlulukların yoğunlaşmasıyla birlikte pek çok kişinin kendi ihtiyaçlarını geri plana attığını ortaya koydu. Independent'ın haberinde yer alan; Mart ayında Mental Health Foundation adına Opinium tarafından Birleşik Krallık'ta 4 bin yetişkinle yapılan ankete göre, katılımcıların dörtte biri son bir ayda ruh sağlığını desteklemek için herhangi bir adım atmadığını belirtti. 11-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası'nın bu yılki teması "harekete geçmek" olarak belirlenirken, Mental Health Foundation bireyleri ruh halini iyileştirecek ve genel iyilik halini artıracak küçük ama uygulanabilir alışkanlıklar edinmeye çağırıyor.

'SOMUT ADIM BEKLİYORUZ'

Mental Health Foundation politika ve etki direktörü Alexa Knight, "Bu yıl insanların yalnızca ruh sağlıkları hakkında düşünmelerini değil, aynı zamanda somut adımlar atmalarını istiyoruz" dedi. Knight, ruh sağlığının önemine dair farkındalığın arttığını ancak pek çok kişinin kendisi veya başkaları için harekete geçmediğini belirterek, "Hepimizin yapabileceği hızlı ve basit şeyler var. Küçük de olsa her hafta kendimiz için bir şey yapmayı öncelik haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.