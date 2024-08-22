Sıkışan kavanoz kapağını kolayca açmanın formülü! Saniyeler içerisinde tık diye açılıyor…

Genellikle kapağını çevirdiğimiz zaman açılması gereken kavanoz kapakları bazı durumlarda ısı değişiminden dolayı açılması oldukça zor bir hale gelebilir. Püf noktalarını ve hangi malzemelerden yardım almanız gerektiğini bildiğinizde bu problemi hemen çözebilirsiniz. Püf noktalar ve malzemeler neler mi? İşte detaylar…
LASTİK ELDİVEN
Lastik bulaşık eldivenleri kavanoz kapağı açmanıza yardımcı olacaktır.
Eldivenin kaymayan yapısından dolayı kavanozun elinizden kayması önler.
Eldiveni elinize geçirin ve kavanozun kapağını uygun yöne doğru çevirin.
Eğer evinizde lastik mutfak eldiveni yoksa onun yerine streç film de kullanabilirsiniz.
SICAK SU
İçeride sıkışan havayı sıcak su ile gevşetmek kavanoz kapağını kolaylıkla açmanıza yardımcı olacaktır.
Bir kabın içerisine bir miktar sıcak su ekleyin ve kavanozu ters çevirip sıcak suyun içerisine koyun.
Kavanoz ortalama 30 dakika bu suyun içerisinde beklesin.
Ardından temiz bir bez alın ve kapağı uygun yöne çevirerek açın. (Elinizin yanmamasına dikkat edin.)
MİNİK BASKILAR UYGULAMAK
Kavanozun içerisinde sıkışan havayı hareketlendirmek için dışarıdan baskı uygulayabilirsiniz.
En sağlam tahta kaşığınızı alın ve kavanoz kapağının yanlarına ve ortasına vurun.
Kavanozu ters çevirip alt kısmından birkaç kere daha vurun. Böylelikle kolay bir şekilde kavanoz kapağını açabilirsiniz.