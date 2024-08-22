Sıkışan kavanoz kapağını kolayca açmanın formülü! Saniyeler içerisinde tık diye açılıyor…

Genellikle kapağını çevirdiğimiz zaman açılması gereken kavanoz kapakları bazı durumlarda ısı değişiminden dolayı açılması oldukça zor bir hale gelebilir. Püf noktalarını ve hangi malzemelerden yardım almanız gerektiğini bildiğinizde bu problemi hemen çözebilirsiniz. Püf noktalar ve malzemeler neler mi? İşte detaylar…