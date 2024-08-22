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Sıkışan kavanoz kapağını kolayca açmanın formülü! Saniyeler içerisinde tık diye açılıyor…

Kavanozun içerisine konulan malzeme belirli bir sıcaklığa sahip olduğundan kavanozların kapağı kapandıktan sonra dışarıdaki soğuk hava içeri geçiş sağlayarak kapağı sıkıştırır ve hava geçirmez bir hale neden olur. Oldukça can sıkıcı ve yorucu olan bu durum çözümleri aslında çok basittir. Evinizde bulunan birkaç malzeme ile inatçı kavanoz kapaklarını tık diye açabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.08.2024 08:52
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Sıkışan kavanoz kapağını kolayca açmanın formülü! Saniyeler içerisinde tık diye açılıyor…

Genellikle kapağını çevirdiğimiz zaman açılması gereken kavanoz kapakları bazı durumlarda ısı değişiminden dolayı açılması oldukça zor bir hale gelebilir. Püf noktalarını ve hangi malzemelerden yardım almanız gerektiğini bildiğinizde bu problemi hemen çözebilirsiniz. Püf noktalar ve malzemeler neler mi? İşte detaylar…

LASTİK ELDİVEN

Lastik bulaşık eldivenleri kavanoz kapağı açmanıza yardımcı olacaktır.

Eldivenin kaymayan yapısından dolayı kavanozun elinizden kayması önler.

Eldiveni elinize geçirin ve kavanozun kapağını uygun yöne doğru çevirin.

Eğer evinizde lastik mutfak eldiveni yoksa onun yerine streç film de kullanabilirsiniz.

SICAK SU

İçeride sıkışan havayı sıcak su ile gevşetmek kavanoz kapağını kolaylıkla açmanıza yardımcı olacaktır.

Bir kabın içerisine bir miktar sıcak su ekleyin ve kavanozu ters çevirip sıcak suyun içerisine koyun.

Kavanoz ortalama 30 dakika bu suyun içerisinde beklesin.

Ardından temiz bir bez alın ve kapağı uygun yöne çevirerek açın. (Elinizin yanmamasına dikkat edin.)

MİNİK BASKILAR UYGULAMAK

Kavanozun içerisinde sıkışan havayı hareketlendirmek için dışarıdan baskı uygulayabilirsiniz.

En sağlam tahta kaşığınızı alın ve kavanoz kapağının yanlarına ve ortasına vurun.

Kavanozu ters çevirip alt kısmından birkaç kere daha vurun. Böylelikle kolay bir şekilde kavanoz kapağını açabilirsiniz.

ÇATAL BIÇAK

Sıkışan havayı dışarı çıkartmak için kapağı biraz oynatmak gerekebilir. Burada da çatal ve bıçaklardan yardım alabilirsiniz.

Çatal ve bıçağın sivri kısmını kavanoz kapağının boşluğuna denk getirin ve hafif bir şekilde yukarı kaydırın.

Bu yöntemde elinizi kesmemeye dikkat edin.

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