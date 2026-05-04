Yaz aylarının vazgeçilmezi olacak: Pratik dondurma tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı süt

1 su bardağı krema

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin (veya 1 çay kaşığı gerçek vanilya özütü)

YAPILIŞI

Süt ve şekeri bir kapta karıştırarak şeker tamamen eriyene kadar bekleyebilirsiniz.

Ardından krema ve vanilini ekleyip karışımı iyice çırpabilirsiniz.

Hazırladığınız karışımı uygun bir kaba alarak dondurucuya koyabilirsiniz.

İlk 3 saat boyunca her 30–40 dakikada bir dondurucudan çıkarıp karıştırmanız önerilir (bu işlem buzlanmayı önler).

Yaklaşık 5–6 saat sonunda dondurmanız servise hazır hale gelecektir. Afiyet olsun!

İPUÇLARI & VARYASYONLAR

Meyveli dondurma hazırlamak için çilek, muz veya mango püresi ekleyebilirsiniz.

Çikolatalı versiyon için eritilmiş bitter çikolatadan faydalanabilirsiniz.

Daha yoğun kıvam elde etmek için krema miktarını artırabilirsiniz.

Daha hafif bir alternatif için şeker yerine bal veya hurma püresi kullanabilirsiniz.