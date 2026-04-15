Yiyen bir tabak daha istiyor! Trakya’nın efsane lezzetleri

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Tekirdağ sofrasına konuk oluyoruz. Tekirdağ denilince tabii hemen aklımıza Trakya kültürü ve yemekleri geliyor. Kendine has, birbirinden lezzetli yemeklerin ev sahipliğini yapan Tekirdağ mutfağından bakalım bugün sizlere hangi güzel yemekleri pişirdim. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana dileğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
DAMAT PAÇASI
MALZEMELER
5 adet yufka
1 adet bütün tavuk (haşlanmış ya da didiklenmiş)
SOSU İÇIN:
3 su bardağı tavuk suyu
3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı yoğurt
2 adet yumurta
2 diş sarımsak
1 kahve fincanı kadar sirke
ISLATMAK İÇİN:
3-4 su bardağı tavuk suyu
ÜZERİ İÇİN:
2 yemek kaşığı tereyağı
Toz kırmızı biber
YAPILIŞI: Yufkaları rulo şeklinde sarıp, 2 parmak genişliğinde kesip tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan yufkaların üzerine 3-4 su bardağı tavuk suyu ekleyip haşladıktan sonra sosu hazırlamak için tencereye malzemeleri koyup karıştırarak pişiriyoruz. Haşlanan yufkaların üzerine sosu gezdirdikten sonra üzerine tavuk etini yayıyoruz. Tereyağlı toz biberli karışımı tavuk etinin üzerine döktükten sonra servis ediyoruz.
ÇENE ÇARPAN ÇORBASI
MALZEMELER
TERBİYESİ İÇİN:
4 su bardağı süt
4 su bardağı su
4 yemek kaşığı limon suyu
1 adet yumurta
HAMUR İÇİN:
1.5 su bardağı un
3/4 su bardağı su
Tuz
ÜZERİ İÇİN:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
YAPILIŞI: Öncelikle hamur için verilen malzemeleri yoğuruyoruz. Hamuru açıp ince ince kesip erişteleri hazırlıyoruz. Erişteleri kaynamış suda haşlıyoruz. Süt, su ve limon suyunu karıştırıyoruz, yavaş yavaş eriştelerin üzerine döküyoruz. Çorba pişmeye yakınken tereyağında nane yakıp üzerine sos olarak döküyoruz.
HAYRABOLU TATLISI
MALZEMELER
250 gr. tuzsuz peynir
1 adet yumurta
1 büyük çay bardağı irmik
1 büyük çay bardağına yakın un
1 paket kabartma tozu
Bir çimdik tuz
ŞERBETİ İÇİN:
1.5 su bardağı şeker
2.5 su bardağı su
YAPILIŞI: Peyniri ufalıyoruz. Yumurta, irmik, tuz, kabartma tozu ve unu ekliyoruz. Yumuşak, ele yapışan kıvamda yoğurup hamur elde ediyoruz. Ceviz büyüklüğünde koparıp fırın tepsisine diziyoruz. 190- 200 derecede 10-15 dakika tamamen kızarana kadar pişiriyoruz.