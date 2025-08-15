Haberler Günaydın Haberleri 42.yaşa özel kutlama
Giriş Tarihi: 16.8.2025

FIFA 2018 Dünya Kupası elçisi, Rusya'nın 2003 güzellik kraliçesi Victoria Lopyreva, geçtiğimiz hafta 42. yaş gününü kutlamak için Türkiye'ye geldi. Ünlü manken, 4 arkadaşı ve çocuklarıyla birlikte çıktıkları tatil için özel bir program organize etti. Lopyreva, bu kutlama için özel uçak tuttu ve arkadaşlarıyla birlikte önce Marmaris'e geldi. Ekip, Marmaris'te birkaç gün teknede kaldı. Ardından lüks bir otelde konakladı.

Ünlü yıldız, gündüzleri denize girdi, jet-ski'ye binip hünerlerini gösterdi. Victoria Lopyreva, çocuğu ve arkadaşlarının bir sonraki durağı Bodrum oldu. Manken, en lüks oteller ve mekanlarda doyasıya eğlendi.

Türkiye'yi çok seven ve her yaz tatile geldiğini belirten Lopyreva ve arkadaşları unutulmaz bir seyahat olduğunu söyledi. Victoria Lopyreva, "Yıllar önce kız arkadaşlarımla bu geleneği başlattım. Eskiden sadece çılgın kızlar gezisi yapardık. Şimdi 4 çocukla gerçek bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.

