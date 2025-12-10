70 bin insan öldüren İsrail’le aynı sahnede olamayız

Avusturya'da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılmasına izin verilmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu kararın ardından İspanya, İrlanda, Hollanda ve Slovenya yarışmadan çekildi. Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV), Gazze'nin yüzde 92'sini yok eden, 20 binden fazla çocuk dahil 70 bin insanı, 250'den fazla gazeteciyi öldüren İsrail ile aynı sahneyi paylaşamayacaklarını belirtti. RTV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, "İsrail ile aynı sahneyi paylaşamazdık. Çünkü orada insan haklarına saygı duymayan bir rejim var" dedi.