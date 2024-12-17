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Giriş Tarihi: 18.12.2024

Amerika’da organizatör tezgahı

New York’ta 16 Aralık’taki Yonca Evcimik konserinin iptal edildiği açıklanmıştı. Organizatör, “Sanatçının kaprisleri nedeniyle konser olmayacak” diye açıklama yapmıştı. Evcimik duruma tepki gösterdi: “Öyle bir konserden haberim bile yok. Benden habersiz konser düzenleyip bilet satıyor, sonra da insanları mağdur ediyorlar!”

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Amerika’da organizatör tezgahı
'PROFESYONEL OLMAYAN DAVRANIŞLAR'
Yonca Evcimik hayatının şokunu yaşadı. Amerika turnesine çıkan Evcimik'in 16 Aralık tarihinde New York'ta vereceği konserin iptal edildiği açıklanmıştı.




Drom NYC isimli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Drom'da düzenlenecek Yonca Evcimik etkinliğinin, sanatçı ve ekibinin öngörülemeyen ve profesyonel olmayan davranışları nedeniyle iptal edildiğini üzülerek bildiririz" denilmişti. Gelişmeyle ilgili aradığımız Yonca Evcimik ise şaşkınlık yaşadı.




'DİNLEYİCİME SAYGIM TARTIŞILMAZ'
Bu konserden haberinin bile olmadığını söyleyen Evcimik, "Aylar önce Amerika turne takvimimi sosyal medyamda paylaştım. Takvimimde yer almayan ve duyurmadığım hiçbir konser tarihi ve mekanıyla iş ilişkim yoktur.




İşin organizasyon kısmında benim onayım dışında gerçekleşen durumlarla ilgili bana değil, o işi yapanlara soru sorulması lazım. 45 yıllık meslek hayatımda işime ve dinleyicime saygım tartışılamaz!"

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Amerika’da organizatör tezgahı
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