‘Artık kalp kırmadan mizah yapmaya çalışıyorum’

Ünlü komedyen Ata Demirer, Vogue Türkiye'nin Nisan sayısına özel bir çekim yaparak samimi açıklamalarda bulundu. Yeni projesinden de bahseden Demirer; kendi iç dünyasına dair de bilinmeyen anekdotlar paylaştı.

Yeni bir senaryo üzerine çalışıyorum. Baş karakterim Nejat. Hem hüzünlü hem komik ama bu kez daha umut veren bir film olsun istiyorum.

Benim için her şey deniz. Terapi gibi... Su vücuduma masaj yapıyor. Dalarım, balık yakalarım, yerim... Kendimi su insanı olarak görüyorum.

İşitsel bir insanım. Müzikofili var bende. O yüzden insanları çoğu zaman sesleriyle kaydediyorum.

Annem bize bambaşka bir şey öğretti... 'İnsanoğlu sevmek için gelmiştir dünyaya' der... Bir süre sonra bir taşın bile hikâyesini düşünür ve kendini severken bulurdun.

Demet Akbağ hâlâ hayatımdaki en önemli insanlardan biri.

Mizah yolculuğum çocuklukta başladı. Şişman bir çocuk olduğum için doğuştan Schengen'i olan bir tiptim! Az ama öz arkadaşlıklar kurdum, bugün yarattığım karakterlerin de temelini oluşturuyor bu arkadaşlıklarım.

Hayatımızın sürekli canlı yayında olması bana doğru gelmiyor... Bir de nazara çok inanıyorum.

'EN BÜYÜK ÖVGÜ BİRİLERİNİN İLACI OLMAK'



Yıllar içinde mizahım evrildi. İlk yıllarımda daha pervasızdım. Bugün daha incelikli bir yerden üretmeyi tercih ediyorum. Yaş ilerledikçe insan daha az kalp kırmaya çalışıyor. Çünkü hepimiz biraz kırık kalpler sokağından geçiyoruz.

Birilerinin ilacı olduğunu bilmek... Bundan daha büyük bir övgü olamaz.

ŞU ÖLÜMLÜ DÜNYADA SEVDİĞİN İŞİ YAP'

ATA Demirer, Vogue Türkiye'nin Nisan sayısına verdiği röportajda hayat felsefesini kısa cümlelerle özetliyor: "Komediyle karın doyar mı? Doyar." "Şu ölümlü dünyada... Sevdiğin işi yapmak lazım."