Aşk ve Gözyaşı bugün başlıyor

AYNI EVDE İKİ YARALI KALP

ATV'DE yepyeni bir dizi başlıyor: Aşk ve Gözyaşı! Bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan dizide Barış Arduç; Selim, Hande Erçel ise Meyra karakterini canlandıracak. İddialı dizi; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

DENGELER DEĞİŞECEK

AŞK ve Gözyaşı'nın ilk bölümünde; Meyra ve Selim'in rüya gibi başlayan evlilikleri üç yılın sonunda kırgınlıklar ve ertelenmiş yüzleşmeler biriktirecek. Aynı evde iki yabancı kalbe dönüşen çiftten Selim, gemileri yakmayı göze alacak. Ancak beklenmedik bir haber tüm dengeleri değiştirecek.