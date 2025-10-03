‘Aşk ve Gözyaşı’nın kadınları stilleriyle ilham veriyor

ATV ekranlarında cuma akşamları izleyiciyle buluşan 'Aşk ve Gözyaşı', etkileyici mekân seçimleri ve karakterlerin stilleriyle de dikkat çekiyor.

Dizinin kadın karakterleri, ekran başındaki izleyicilere farklı tarzlarla ilham veriyor.

Her karakter için farklı renk ve styling çalışmasının yapıldığı dizide özellikle 'Meyra', 'Dilşah', 'Yeliz' ve 'Zuhal' şıklıkları ile öne çıkıyor.

Meyra (Hande Erçel), dış dünyaya ördüğü duvarları siyah, lacivert ve koyu yeşil tonlarla yansıtılıyor. Minimal ama şık tasarım elbiseler, zarif takılar ve sade ayakkabılarla karakterin melankolik ama asil ruhunu ortaya koyuyor.

Dilşah (Sanem Çelik) sofistike ve zarif çizgisi modern ama aynı zamanda ihtişamlı bir duruş sergiliyor. Zengin renk paletlerinde pastel tonlar tercih edilirken kusursuz aksesuar seçimleriyle göz alıyor.

Yeliz (Şenay Gürler) ise asi, uçarı ve özgür ruhunu kırmızı ve iddialı tonlardaki parçalarla yansıtıyor.

Karakterin içsel coşkusunu destekleyen bu stil, ekranda enerjisiyle öne çıkıyor.

Zuhal (Senan Kara), köklü ve varlıklı duruşu yansıtan zengin tonlar, seçkin aksesuarlar ve güçlü siluetler, karakterlerin sosyal statüsünü yansıtıyor. Renklerde krem ve toprak tonları öne çıkıyor.

MEKANLAR VE DEKORASYON

Dizide kullanılan evler ve iç mekânlar, modern çizgiler ile geleneksel dokuları bir araya getiren ince zevkleri yansıtıyor. Şık ama sade dekorasyon tercihleri, hikâyenin atmosferini güçlendirirken karakterlerin dünyasına da derinlik katıyor. Özellikle Boğaz manzaralı sahneler, izleyiciye adeta görsel bir şölen sunuyor.