Gazze’deki yetim çocuklara elini uzattı

Gamze Özçelik, zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren Filistin halkının yanında olmaya devam ediyor. İsrail'in uyguladığı soykırımın altında kalan yetim çocuklara elini uzatan Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği olarak Gazze'deki yetim hamiliği projesini hızlandırdı.

"Gazze'de en ağır yükü de, en küçük omuzlar taşıyor" diyen Özçelik, sözlerine şöyle devam etti: "Yetim çocuklar yalnız hissetmesinler diye yanlarında olmaya devam ediyoruz.

Sağlanan desteklerle çocuklar temel ihtiyaçlarına biraz daha güvenle ulaşabiliyor. Bir çocuğun hayatına dokunmak, ona umutla büyüyebileceği bir yol açmak demek. Dayanışmayı büyütüp daha fazla yetime ulaşmaya çalışıyoruz."