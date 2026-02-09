‘Gösterimizle yapay zekayı utandıracağız’

Türk müziğinin iki güçlü sesi Funda Arar ve Kubat, dostluklarını ve sahne birlikteliklerini bu kez dev bir senfonik prodüksiyonla taçlandırdı. İkili, Zincirlikuyu'daki kültür sanat merkezinde konser verdi. Heyecanını sahneden dile getiren Kubat, "Bu devirde böyle büyük prodüksiyonlar kolay gerçekleşmiyor, dev bir orkestra, aylarca emek, büyük bir organizasyon. Hepsi bir araya geldi. Sonlara doğru uçacağız, Yapay zekâyı utandıracağız; gerçek zekâyı ve gerçek sesi göstereceğiz" dedi. Funda Arar ise projeye dair duygularını şu sözlerle anlattı: "Çok sürprizli bir repertuvar hazırladık. Pop, halk müziği, sanat müziği. Hepsi senfonik bir çerçevede buluşuyor. Birbirimizin şarkılarına eşlik ediyoruz. Çok güçlü bir iş."