Katil İsrail, Eurovision’u bile manipüle etmiş

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi tarafından yürütülen araştırma, İsrail hükümetinin Eurovision Şarkı Yarışması'nı yıllardır organize biçimde siyasi etki ve propaganda aracı olarak kullandığını ortaya koydu. Mülakatlar, gizli oylama verileri ve iç yazışmalara dayanan incelemede, İsrail'in halk oylamasını manipüle etmek için devlet bütçesinden milyonlarca dolar harcadığını belgeledi. Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bağlı "Hasbara" (propaganda) biriminin faaliyetleri oldu. İsrail Hükümet Reklam Ajansı verilerine göre, İsrail, sadece 2024 ve 2025 yıllarındaki yarışmalar için milyon doların üzerinde harcama yaptı. 2024 Malmö yarışması öncesinde dışişleri bakanlığı ve "Hasbara" ofisi, sosyal medya platformlarında doğrudan "oy verme promosyonu" için bütçe ayırdı. 2025 Basel yarışmasında Netanyahu dahil üst düzey yetkililer, izleyicilere bir adaya verilebilecek maksimum sayı olan "20 kez oy verme" çağrısında bulunan görseller paylaştı.





5 ÜLKE BOYKOT KARARI ALDI

İSRAİL'in yarışmayı bir propaganda aracına dönüştürmesine tepki gösteren İzlanda, İrlanda, Hollanda, İspanya ve Slovenya yarışmayı boykot etme kararı aldı. Bu krizin EBU'ya maliyetinin yüz binlerce dolar olduğu ve yarışmanın 70 yıllık tarihindeki en büyük varoluşsal tehditle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Bir yetkili ise durumu şöyle özetledi: "İsrail hükümeti Eurovision'u ele geçirdi."