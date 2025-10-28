Oyunculuk kutsal mı değil mi?

Tartışmayı Burak Sergen, "Oyunculuk en kutsal meslektir" diyerek başlattı. Dilan Çiçek Deniz bu duruma itiraz ederek, "Oyunculuk değil, öğretmenlik ve doktorluk kutsal" dedi. Deniz'e tepki gösteren Burak Sergen, "Öğretmen ve doktoru ben oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamaz" dedi.

Pelin Akil karşı görüş bildirerek, "Oyunculuğun kutsal bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Kutsal bana başka şeyler ifade ediyor" dedi. Tartışmaya katılan Caner Cindoruk "Bence her meslek kutsaldır" derken Melis Sezen ise şu sözlerle tartışmaya dahil oldu: "Bence sadece oyunculuk değil, kalbinle yaptığın, emek verdiğin şeyler kutsaldır."