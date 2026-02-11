Yabancıları ‘Çıldır’tan göl

AKIN AKIN KARS'A GELİYORLAR

ÜÇ tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, sadece deniz, kum ve güneşiyle değil, kış turizmiyle de ilgi çekiyor! Son dönemin yükselen tatil destinasyonlarından biri de Kars! Şehrin kayak merkezi Sarıkamış'a sadece yerliler değil, yabancı turistler de akın ediyor.

Şehir geçtiğimiz günlerde yurtdışından gelen birbirinden ünlü konukları ağırladı. Birleşik Krallık'ta yaşayan, David Guetta ve Steve Angello gibi isimlerle birlikte sahneye çıkan DJ ve müzik prodüktörü Louis Bekk, Londra'da yaşayan manken Gabriele Gzimailaite, Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesi olan Dubai'de yaşayan Rama Mourad da Kars'a geldi.