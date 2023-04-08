T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2018/519 Esas

KARAR NO : 2019/741

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/03/2023 tarihli kararı ile 3/1 maddesi gereğince, 5237 SAYILI TCK'NUN 51/1 MADDESİ UYARINCA ERTELİ 5 AY HAPİSve 500 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Anatolia ve Natalia kızı, 18/03/1997d.lu, UKRAYNA uyruklu DARIA KARPENKO ve Sergey ve Anna kızı 29/08/1994 d.lu UKRAYNA uyruklu MARYNA KOPAIHORODSKA ile Igor ve Tatiana kızı 01/07/1994 d.lu, UKRAYNA uyruklu, VALERIIA KHONIhakkında kararverilmiş olup sanıkların adresine ek karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanıklara kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıklardan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.03.04.2023

Basın No: ILN01809652

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