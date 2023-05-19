Başkan Mehmet Erol’dan 19 Mayıs Mesajı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Gençlik ve Spor Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasıyla başlayan bir dönemin sembolüdür. O günün heyecanını ve umudunu, bugün gençlerimizin yaşadığı coşku ve enerji ile yeniden hissediyoruz. Bu bayram, gençliğimizin gözlerindeki parlaklık, kalplerindeki cesaret ve azim ile dolu.





19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün " Ben, Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım." diyerek O'nun kurtuluş yolunda ulusal birliği gerçekleştirmek düşüncesiyle çıktığı bu zorlu yolculukta Türk milletine duyduğu güveni anlatan gündür.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs 1919'un 104. yıldönümünde; bayramımızı bir kez daha içtenlikle kutluyor; Atatürk'ü, silah ve dava arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.

Mehmet Erol Buharkent Belediye Başkanı

Basın No: ILN01839630

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