T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/12 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 14:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 47174 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz, imar planı kapsamında imarlı arsadır. Arsa, planda konut alanı olarak ilan edilmiştir. Parselin üzerine 0,35x3.229,00m² = 1.130,15m². brüt İnşaat alanı olan konut binası yapılabilecektir. Arsa, imar planına göre köşe parsel olup, doğusundan geçen fiilen açılmamış olan 25 metrelik Çambayırı caddesi konumludur. Arsa, dikdörtgen benzeri geometrik formdadır. Arsanın yanına kadar araçla gidilebilmektedir. Yakın çevresinde villa türü siteler ve çok katlı siteler bulunmaktadır. Taşınmazın komşu parsellerinde yapılaşma bulunmamaktadır. Arsa, kuş uçuşu yaklaşık olarak Ankara-Çevre yoluna 1300m. Çambayırı Caddesine cepheli, Elvan caddesine 240m.,Etimesgut Belediyesine 3100m., Bağlıca Bulvarına 2900m. mesafede, konut alanı olarak gelişim gösteren bölgede konumludur. Arsanın çevresi sınırlarını belirleyici olarak tel örgü vb. unsur bulunmamaktadır. Arsa üzerinde herhangi bir yapı, ağaç yoktur, Bölgede elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri gelmiş bulunmaktadır.Ankara; Etimesgut, Bağlıca Mahallesi, 47174/3 Etimesgut / ANKARA3.229 m212.916.000,00 TL%8Kıymeti : 12.916.000,00 TLKDV Oranı : %8Kaydındaki Şerhler:

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01833585

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