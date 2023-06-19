T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/141, 2023/142, 2023/143, 2023/144, 2023/145 ,2023/146, 2023/147, 2023/148, 2023/149, 2023/150, 2023/151, 2023/152, 2023/153, 2023/154, 2023/155, 2023/156 Esas Sayılı DosyalarDAVACI:KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Esas
|İl/İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Davalı
|Baba Adı
|2023/141
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|106
|2
|Birsen Güler
|Hüseyin
|2023/142
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|123
|2
|Ertuğrul Şahan
|Yaşar
|2023/143
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|124
|4
|Ahmet Erşan
|Mustafa
|2023/144
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|123
|3
|Ali Dikici
|Hasan
|2023/145
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|123
|5
|Ali Ural
|Hasan
|2023/146
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|104
|1
|İrfan İçöz
|Şükrü
|2023/147
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|104
|2
|Ali Dikici
|Hasan
|2023/148
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|105
|4
|Şükrü Biçen
|Ahmet
|2023/149
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|105
|5
|Ali Biçen
|İsmail
|2023/150
|Aydın/Bozoğan
|Alamut
|105
|6
|Aysel Buruk
|Hüseyin
|2023/151
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|106
|1
|Ali Rıza Çörtük
|İsmail
|2023/152
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|106
|3
|Döndü Ural
|İbrahim
|2023/153
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|106
|4
|Ali Ürek
|Hüseyin
|2023/154
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|106
|5
|Gülhan Ökke
|Ahmet
|2023/155
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|371
|Hüseyin Kulol
|Ali
|2023/156
|Aydın/Bozdoğan
|Alamut
|124
|1
|Tekin Hasan Öztürk
|Ali
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği, b) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli Bozdoğan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d) İşbu ilanın davalılar ve ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2023/141, 2023/142, 2023/143, 2023/144, 2023/145 ,2023/146, 2023/147, 2023/148, 2023/149, 2023/150, 2023/151, 2023/152, 2023/153, 2023/154, 2023/155, 2023/156 Esas sayılı dosyalarının duruşma gününün 23/06/2023 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 12/06/2023
Basın No: ILN01848146
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