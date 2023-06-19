T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/141, 2023/142, 2023/143, 2023/144, 2023/145 ,2023/146, 2023/147, 2023/148, 2023/149, 2023/150, 2023/151, 2023/152, 2023/153, 2023/154, 2023/155, 2023/156 Esas Sayılı Dosyalar

Esas İl/İlçe Mahalle Ada Parsel Davalı Baba Adı 2023/141 Aydın/Bozdoğan Alamut 106 2 Birsen Güler Hüseyin 2023/142 Aydın/Bozdoğan Alamut 123 2 Ertuğrul Şahan Yaşar 2023/143 Aydın/Bozdoğan Alamut 124 4 Ahmet Erşan Mustafa 2023/144 Aydın/Bozdoğan Alamut 123 3 Ali Dikici Hasan 2023/145 Aydın/Bozdoğan Alamut 123 5 Ali Ural Hasan 2023/146 Aydın/Bozdoğan Alamut 104 1 İrfan İçöz Şükrü 2023/147 Aydın/Bozdoğan Alamut 104 2 Ali Dikici Hasan 2023/148 Aydın/Bozdoğan Alamut 105 4 Şükrü Biçen Ahmet 2023/149 Aydın/Bozdoğan Alamut 105 5 Ali Biçen İsmail

2023/150 Aydın/Bozoğan Alamut 105 6 Aysel Buruk Hüseyin 2023/151 Aydın/Bozdoğan Alamut 106 1 Ali Rıza Çörtük İsmail 2023/152 Aydın/Bozdoğan Alamut 106 3 Döndü Ural İbrahim 2023/153 Aydın/Bozdoğan Alamut 106 4 Ali Ürek Hüseyin 2023/154 Aydın/Bozdoğan Alamut 106 5 Gülhan Ökke Ahmet 2023/155 Aydın/Bozdoğan Alamut 371 Hüseyin Kulol Ali 2023/156 Aydın/Bozdoğan Alamut 124 1 Tekin Hasan Öztürk Ali

DAVACI:KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği, b) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli Bozdoğan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d) İşbu ilanın davalılar ve ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2023/141, 2023/142, 2023/143, 2023/144, 2023/145 ,2023/146, 2023/147, 2023/148, 2023/149, 2023/150, 2023/151, 2023/152, 2023/153, 2023/154, 2023/155, 2023/156 Esas sayılı dosyalarının duruşma gününün 23/06/2023 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 12/06/2023

Basın No: ILN01848146

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