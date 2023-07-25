T.C. MENEMEN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/361 Esas 05/07/2023 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen REYHAN KAYGUSUZ hakkında 1992 yılının Haziran ayından sonraki tarihlerde kendisini görenler ve malumat sahibi olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince 2. kez ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 32116750364

ADI SOYADI : REYHAN KAYGUSUZ

BABA ADI : SÜLEYMAN

ANA ADI : ZÜHRE

DOĞUM TARİHİ : 06/06/1971

DOĞUM YERİ : PÜLÜMÜR

İKAMETGAH ADRESİ : 9 Eylül Mah. 282 Sk. No:2B İç Kapı No:7 Menemen/ İZMİR

Basın No: ILN01866246

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