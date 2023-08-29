GAZ BORU HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari

Oran Azami

Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı PE BORU FERŞİ (20 m'ye kadar imalatlar) 2,358% 2,882% 1 PE BORU FERŞİ (20 - 40 m'ye kadar imalatlar) 6,507% 7,953% 2,85 Ø 63 PE BORU FERŞİ 18,459% 22,561% 8,1 Ø 110 PE BORU FERŞİ 7,929% 9,691% 3,5 Ø 125 PE BORU FERŞİ 3,006% 3,674% 1,3 SERVİS HATTI FERŞİ 2,88% 3,52% 1,25 GAZLI HATTA SERVİS HATTI FERŞİ 18,612% 22,748% 8,2 SERVİS HATTI SEMER MONTAJI 0,513% 0,627% 0,2 GAZLI HATLARDA SERVİS HATTI SEMER MONTAJI 3,078% 3,762% 1,35 SERVİS HATTI KUTU MONTAJI 0,531% 0,649% 0,25 GAZLI HATTA SERVİS HATTI KUTU MONTAJI 3,042% 3,718% 1,35 Ø 63 PE VANA MONTAJI 0,099% 0,121% 0,1 Ø 110 PE VANA MONTAJI 0,054% 0,066% 0,1 Ø 125 PE VANA MONTAJI 0,018% 0,022% 0,1 6"/125'e METAL PLASTİK MONTAJI 0,027% 0,033% 0,1 4" ST BORU FERŞİ 3,51% 4,29% 1,5 6" ST BORU FERŞİ 5,679% 6,941% 2,5 8" ST BORU FERŞİ 1,782% 2,178% 0,8 12" ST BORU FERŞİ 0,468% 0,572% 0,2 20'' ST BORU FERŞİ 0,306% 0,374% 0,1 24" ST BORU FERŞİ 0,378% 0,462% 0,15 4" ST GÖMÜLÜ VANA MONTAJI 0,045% 0,055% 0,1 6" ST VANA MONTAJI (VANA ODACIĞI İÇİNE) 0,081% 0,099% 0,1 8" ST VANA GRUBU MONTAJI 0,009% 0,011% 0,1 HER TÜRLÜ ZEMİN CİNSİNDE YATAY YÖNVERİLEBİLİR DELGİ MAKİNASI İLE Ø200 (PN 16 İÇİN) HDPE KILIF BORULU ÖZEL GEÇİŞ ( Ø63 ve Ø 110 için) 0,369% 0,451% 0,15 HER TÜRLÜ ZEMİN CİNSİNDE YATAY YÖNVERİLEBİLİR DELGİ MAKİNASI İLE Ø225 (PN 16 İÇİN) HDPE KILIF BORULU ÖZEL GEÇİŞ ( Ø125 için) 0,396% 0,484% 0,15 5.000 m3/h lık BÖLGE REGÜLATÖRÜ MONTAJI 0,126% 0,154% 0,1 7 cm. KALINLIĞINDA TRANŞE ÜZERİ ASFALT KAPLAMA YAPILMASI 9,432% 11,528% 4,2 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI VE ELEKTR. DUYAR. FİNİŞER İLE 7 cm ASFALT KAPLAMA YAPILMASI 0,288% 0,352% 0,1

Anadolu (223) Anadolu YDKŞ Bölgesi Çelik, Polietilen ve Servis Hattı İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İKN: 2023/8471941-İdarenina) Adı: İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİb) Adresi: KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4 34060 ALİBEYKÖY EYÜPSULTAN/İSTANBULc) Telefon ve faks numarası: 0212 499 13 07 - 0212 499 13 09ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu yapım işinina) Adı: Anadolu (223) Anadolu YDKŞ Bölgesi Çelik, Polietilen ve Servis Hattı İnşaatıb) Niteliği, türü ve miktarı: 8.400 m Çelik Hat, 42.000 m Polietilen Hat, 3.700 adet Gazlı/Gazsız Servis KutusuAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İmalatlar İGDAŞ Birim Fiyat Tarifleri ekinde yer alan tip kesitlere göre Anadolu Yapı Denetim Koordinasyon Şefliği Bölgesinde muhtelif cadde ve sokaklarında yapılacaktır. İhtiyaç durumunda; İdarenin uygun görmesi halinde Yüklenici İstanbul il sınırları dahilindeki her lokasyonda çalıştırılabilir. Bu durumda yüklenici herhangi bir ek talepte bulunmayacaktır.ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) takvim günüdür.d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 21.09.2023 - 10:00b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İGDAŞ Genel Müdürlüğü / Satınalma Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan-İstanbul4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'ne göre kendi adına düzenlenmiş, İnşaat ve Mekanik kategorilerinde yapım ile bakım ve onarım faaliyet konularını birlikte kapsayan, ihale tarihi itibariyle vizesi geçerli Yapım ve Hizmet Sertifikası ve ekleri4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan A/III Grubu işlerdir.4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisi diploması benzer iş sayılacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:60Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40)Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

28.01.2021 tarih ve 31378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketince ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

Basın No: ILN01883848

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