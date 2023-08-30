T.C. MERSİN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.74014341-2014/129-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 31.05.2023 tarih ve 2014/129 esas, 2023/210 karar sayılı ilamı ile sanık Halil Argış hakkında yakarak mala zarar verme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verildiği, verilen kararın yokluğunda karar verilen Batman ili Sason ilçesi Karameşe mah/köy nüfusuna kayıtlı, Osman ve Zehra oğlu, 01.04.1997 Mersin doğumlu suça sürüklenen çocuk Halil Argış'ın dosyada bulunan adresine tebligat yapılamadığı, açık adresinin de tespit edilemediği ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi uyarınca yerel bir gazetede tirajı Türkiye geneli bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememiz gerekçeli kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilip hakime onaylattırmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.29.08.2023

Basın No: ILN01884558

#ilan.gov.tr