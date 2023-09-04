T.C. FEKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/112 - 2023/129 Esas arası dosyalar

S.N Esas No Mahalle Taşınmazın Maliki - Davalı veya Mirasçısı Ada Parsel Kamulaştırılacak alan m²

(İrtifak-Mülkiyet) Vasfı 1 2023/112 Uğurlubağ Hasan BİLGİÇ 129 4 119,88 Tarla 101 20 1.119,04 - 4,84 Tarla 2 2023/113 Uğurlubağ Durmuş COŞKUN (ölü) 128 6 637,80 - 10,24 Tarla 3 2023/114 Uğurlubağ Ahmet BİLGİLİ (ölü), Mehmet BİLGİLİ (ölü) ile Abdullah AKGÜMÜŞ ve arkadaşları 128 2 345,09 Tarla 4 2023/115 Uğurlubağ Reşit BİLGİLİ 129 1 318,35 - 11,56 Tarla 5 2023/116 Uğurlubağ Ömer BİLGİLİ (ölü) 133 44 1.427,32 - 16,82 Tarla 6 2023/117 Uğurlubağ Abdullah AKGÜMÜŞ ve arkadaşları 133 42 424,05 Tarla 7 2023/118 Uğurlubağ Bahri AKGÜMÜŞ 133 41 926,77 - 8,41 Tarla 8 2023/119 Uğurlubağ Gürsoy KAPLAN 101 26 57,36 Kavaklık 9 2023/120 Tenkerli Nuri KURTGÖZ (ölü) 127 2 133,44 Tarla 128 3 402,30 Tarla 10 2023/121 Tenkerli Davut ARI ve arkadaşları 124 4 746,93 - 10,24 Tarla 11 2023/122 Tenkerli Mehmet ARI (ölü) 121 7 573,58 Tarla 121 8 1.303,07 - 9,68 Tarla 12 2023/123 Tenkerli Ömeri ARIK (ölü) 121 1 736,62 - 8,41 Tarla 13 2023/124 Uğurlubağ Halime ÇELEN 133 11 679,14 - 16,82 Tarla 14 2023/125 Uğurlubağ Mehmet BİLGİLİ (ölü) 133 24 433,32 Tarla 15 2023/126 Tenkerli Davut ARI ve arkadaşları 124 4 495,33 - 17,64 Tarla 16 2023/127 Tenkerli Ömeri ARIK (ölü) 121 1 1.284,87 Tarla 17 2023/128 Tenkerli Aynur BOZOĞLAN ve arkadaşları 121 9 3,84 Tarla 18 2023/129 Tenkerli Mehmet ARI (ölü) 121 7 197,64 Tarla 121 8 2.236,30 - 14,43 Tarla

T.E.D.A.Ş tarafından Feke İlçesi Uğurlubağ-Tenkerli Mahalleleri arasında E.P.D.K'nun 28/12/2017 tarih ve 7604-3 sayılı Kamu Yararı Kararı ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulunun 27/02/2018 tarih ve 4-80 sayılı kamulaştırma kararı ile başlanan 34.5 kV 1/0 AWG TEK DEVRE FEKE GES (ANA HAT) ENH hattı üzerinde yapılması planlanan kamulaştırma kapsamında aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar Mahkememize 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil talepli kamulaştırma davaları açılmış olup, duruşma günü 29/09/2023 tarihine bırakılmıştır. İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içindekamulaştırma kararının iptali için İdari Yargıda iptal davası veyaadli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma kararı kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar T.E.D.A.Ş adına tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Feke Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.İlgililere 2942. Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.ADANAFEKEUĞURLUBAĞ - TENKERLİ

Basın No: ILN01885038

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