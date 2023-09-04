T.C. FEKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/112 - 2023/129 Esas arası dosyalarT.E.D.A.Ş tarafından Feke İlçesi Uğurlubağ-Tenkerli Mahalleleri arasında E.P.D.K'nun 28/12/2017 tarih ve 7604-3 sayılı Kamu Yararı Kararı ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulunun 27/02/2018 tarih ve 4-80 sayılı kamulaştırma kararı ile başlanan 34.5 kV 1/0 AWG TEK DEVRE FEKE GES (ANA HAT) ENH hattı üzerinde yapılması planlanan kamulaştırma kapsamında aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar Mahkememize 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil talepli kamulaştırma davaları açılmış olup, duruşma günü 29/09/2023 tarihine bırakılmıştır. İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içindekamulaştırma kararının iptali için İdari Yargıda iptal davası veyaadli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma kararı kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar T.E.D.A.Ş adına tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Feke Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
|S.N
|Esas No
|Mahalle
|Taşınmazın Maliki - Davalı veya Mirasçısı
|Ada
|Parsel
|Kamulaştırılacak alan m²
(İrtifak-Mülkiyet)
|Vasfı
|1
|2023/112
|Uğurlubağ
|Hasan BİLGİÇ
|129
|4
|119,88
|Tarla
|101
|20
|1.119,04 - 4,84
|Tarla
|2
|2023/113
|Uğurlubağ
|Durmuş COŞKUN (ölü)
|128
|6
|637,80 - 10,24
|Tarla
|3
|2023/114
|Uğurlubağ
|Ahmet BİLGİLİ (ölü), Mehmet BİLGİLİ (ölü) ile Abdullah AKGÜMÜŞ ve arkadaşları
|128
|2
|345,09
|Tarla
|4
|2023/115
|Uğurlubağ
|Reşit BİLGİLİ
|129
|1
|318,35 - 11,56
|Tarla
|5
|2023/116
|Uğurlubağ
|Ömer BİLGİLİ (ölü)
|133
|44
|1.427,32 - 16,82
|Tarla
|6
|2023/117
|Uğurlubağ
|Abdullah AKGÜMÜŞ ve arkadaşları
|133
|42
|424,05
|Tarla
|7
|2023/118
|Uğurlubağ
|Bahri AKGÜMÜŞ
|133
|41
|926,77 - 8,41
|Tarla
|8
|2023/119
|Uğurlubağ
|Gürsoy KAPLAN
|101
|26
|57,36
|Kavaklık
|9
|2023/120
|Tenkerli
|Nuri KURTGÖZ (ölü)
|127
|2
|133,44
|Tarla
|128
|3
|402,30
|Tarla
|10
|2023/121
|Tenkerli
|Davut ARI ve arkadaşları
|124
|4
|746,93 - 10,24
|Tarla
|11
|2023/122
|Tenkerli
|Mehmet ARI (ölü)
|121
|7
|573,58
|Tarla
|121
|8
|1.303,07 - 9,68
|Tarla
|12
|2023/123
|Tenkerli
|Ömeri ARIK (ölü)
|121
|1
|736,62 - 8,41
|Tarla
|13
|2023/124
|Uğurlubağ
|Halime ÇELEN
|133
|11
|679,14 - 16,82
|Tarla
|14
|2023/125
|Uğurlubağ
|Mehmet BİLGİLİ (ölü)
|133
|24
|433,32
|Tarla
|15
|2023/126
|Tenkerli
|Davut ARI ve arkadaşları
|124
|4
|495,33 - 17,64
|Tarla
|16
|2023/127
|Tenkerli
|Ömeri ARIK (ölü)
|121
|1
|1.284,87
|Tarla
|17
|2023/128
|Tenkerli
|Aynur BOZOĞLAN ve arkadaşları
|121
|9
|3,84
|Tarla
|18
|2023/129
|Tenkerli
|Mehmet ARI (ölü)
|121
|7
|197,64
|Tarla
|121
|8
|2.236,30 - 14,43
|Tarla
Basın No: ILN01885038
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