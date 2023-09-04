TOPLANTI DAVETİ

SAYIN Zehra KİRİŞ (MEVLÜT KIZI)

Tapu Kayıtlarında Konya ili, Meram İlçesi, Küçükkovanağzı Mahallesi, 37533 Ada 1 Parselde bulunan yapı RİSKLİ YAPI haline gelmiştir.

6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliği kapsamında MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/7/2013-28695) (2) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar vermek amacı ile 11.09.2023 tarihinde saat 10:00'da AYDOĞDU MAH. DR.AHMET ÖZCAN CAD. NO: 4 İÇ KAPI NO: 4 MERAM / KONYA adresinde tüm arsa paydaşları ile toplantı yapılacaktır.

Toplantıya şahsınızın yada 6306 sayılı kanun kapsamında iş ve işlemler için vekalet verdiğiniz vekilinizin katılmasını ihtaren bildiririm.31.08.2023

Şakir ALTUNTAŞ Vekili ALİ KAYHAN

Basın No: ILN01885502

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