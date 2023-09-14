İSTANBUL ANADOLU 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/347 - KARAR NO : 2022/1544

Boşanma davasının yargılaması sonunda 10.11.2022 tarih ve 2020/347 esas, 2022/1544 karar sayılı karar uyarınca;

HÜKÜM :

-Davacı GÜL SENEM NWEKE ile davalı CHARLES NGOZİ NWEKE'nın TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

-Müşterek çocuk Maya Rylin Nweke'nin velayetinin davacı anneye bırakılmasına,

-Müşterek çocuğun yaşı, eğitim durumu ve seyahat kolaylığı gözetilerek davalı baba ile arasında kişisel ilişki tesisine,

-Davacıya TMKnun 361-362. maddeleri gereğince işlem yapılacağının ihtarına,

-Eksik 26,30 TL maktu karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazine adına gelir kaydına,

-Toplam 3.657,32 TL yargılama giderinin ve 9.200 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

-Gider avansından sarf edilmeyen kısmın HMKnun 333. maddesi gereği karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

-Karar kesinleştiğinde Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Karar verilmiş olup, kararın davalı Charles Ngozi Nweke'e ilanın yayınlandığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne istinaf yolu açık olmakla başvurulabileceği aksi halde kararın bu haliyle kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 12.09.2023

Basın No: ILN01891482

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