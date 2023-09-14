KONYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlak Dairesi Başkanlığından

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN İHALENİN

S.NO TAŞINMAZ NO İL İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE

HİSSESİ (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ

(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TARİH SAATİ

1 42030113303 Konya Selçuklu Yukarıpınarbaşı Köyiçi Arsa L29-D-17-C-3-A 29955 10 1.694,77 Tam Bir kısmı 1/1000 Ölçekli Planda Yol, Geri Kalan Kısmı 1/25000 Ölçekli Nazım Planda Konut Gelişme Sahası 2.200.000,00 220.000,00 29.09.2023 15:45

2 42020106723 Konya Meram Erenkaya Düzağaç Ham Toprak m28a24c 192 1 14.198,40 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Tarım Alanı 5.680.000,00 568.000,00 4.10.2023 15:20

3 42020106752 Konya Meram Erenkaya Karşıkır Ham Toprak m28a24d 195 61 17.795,22 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Kısmen Tarım Kısmende Doğal Karakteri Korunacak Alan 4.449.000,00 444.900,00 4.10.2023 15:30

4 42020104241 Konya Meram Karadiğin Dere Ham Toprak m28c02b 108 14 15.900,00 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Tarım Alanı 2.385.000,00 477.000,00 5.10.2023 15:00

5 42020105566 Konya Meram Kızılören Karşıkır Tarla m28a12b 226 34 22.490,99 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Tarım Alanı 2.475.000,00 495.000,00 6.10.2023 11:30

6 42020105587 Konya Meram Kızılören Karşıkır Tarla m28a12b 228 81 8.224,28 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Tarım Alanı ve yol 2.221.000,00 444.200,00 6.10.2023 14:00

7 42020105592 Konya Meram Kızılören Bozyer Tarla m28a12b 230 38 25.454,73 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Tarım Alanı 2.291.000,00 458.200,00 6.10.2023 14:20

8 42020105596 Konya Meram Kızılören Bozyer Tarla m28a12b 230 42 30.352,85 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Tarım Alanı 2.732.000,00 546.400,00 6.10.2023 14:50

9 42020118958 Konya Meram Kızılören Kuruçeşme Tarla m28a14a09d 233 260 13.446,30 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım Planda Tarım Alanı 4.370.000,00 437.000,00 6.10.2023 15:30

10 42020117912 Konya Meram Pamukçu Yolak Ham Toprak m28c04d1d 39141 67 4.897,58 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Mevcut Konut Alanı 2.204.000,00 220.400,00 9.10.2023 11:10

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte,

Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında(Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

(Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek bina- Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No:2, 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/Konya)

2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

(bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik

edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b) , ( c ) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

8- İlanda belirtildiği şekilde saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin saatinin uzaması halinde, takip eden ihalelerden devam edilir. Bir önceki ihale saatinin uzamasından dolayı bir sonraki ve diğer ilalelerin saatinde başlatılmamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia

edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz. Adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılamaz. Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde, ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek yazılı son teklif alınarak, ihale

sonuçlandırılır. İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır.

9- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

11- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.