YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 21.09.2023 00:00
İLAN
TAŞINMAZ MAL ( Arsa ) SATILACAKTIRMadde 1- Yalova İli Merkez sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal (Arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ihale edilerek satılacaktır.
|S.N
|Mahallesi
/Köyü
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü
( m2 )
|
Belediye Hissesi
|
İmar Durumu
|
Muhammen
Bedeli
|
Geçici Teminat
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|1
|Kirazlı
|114
|1
|5.508 m2
|Tam
|E=1.20 Yençok=9.50 Küçük Sanayi Alanı
|22.500.000,00 TL
|
675.000,00 TL
|04/10/2023
|14:00
C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
a) Geçici teminata ait alındı belgesi,
b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.
D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
a) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.
b) İhale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
Madde 4- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 4. Kat YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 2.000,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 4. Kat YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
Madde 6- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.
Naim ARDIÇ Belediye Başkan Yardımcısı
Basın No: ILN01893506
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