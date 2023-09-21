T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/306 Esas

KARAR NO : 2023/268

DAVACI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

DAVALI : FATMA ÖLÇER

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davalının kayıtlı mernis adresinin bulunmaması nedeniyle tebliğ yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Davacının davasının KABULÜNE,

2-Dava konusu Bitlis İli Ahlat ilçesi Burcukaya Köyü/mahallesi 115 ada 165 parsel sayılı taşınmazın davalıların hissesine tekabül eden kısmının irtifak hakkı tesis bedeli 20.350,81 TL olarak TESPİTİNE,

3- Fen bilirkişisinin 11/11/2022 hakim havale tarihli raporunda dava konusu Bitlis İli Ahlat ilçesi Burcukaya Köyü/mahallesi 115 ada 165 parsel sayılı taşınmazın krokisinde kırmızı renk ile boyalı olan 2.150,34 M2'lik kısmının TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE ve TESCİLİNE,

4-Tespit edilenve hak sahibi adına Ziraat Bankası Ahlat Şubesi'ne yatırılan 20.350,81 TL kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine dava konusu taşınmazlardaki hisseleri oranında derhal ÖDENMESİNE,

5-6559 sayılı kanunun 6. Maddesi ile değişik 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereği Dava tarihi olan 27.12.2019 tarihinden itibaren 4 ay içerisinde davanın sona ermediği anlaşılmakla tespit edilen 20.350,81 TL kamulaştırma bedeline 4. ayın sonu olan 27.04.2020 tarihinden karar tarihi olan 30.05.2023 tarihinde kadar tespit edilen kamulaştırma bedeline işletilecek kanuni faizin davacıdan alınarak davalılara payları oranında verilmesine, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Van Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar verildiği ilanen tebliğ olunur.20/09/2023

Basın No: ILN01895649

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