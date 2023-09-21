T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/170 Esas

01/09/2023 Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından açılıp mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Dava konusu Samsun ili, Bafra ilçesi, Mardar Mahallesi 1208 parsel (207 ada 97 parsel) sayılı taşınmazın eski malikleri olan; Hüseyin kızı Latife, Hüseyin kızı Hadiye, Hamdi kızı Nejla, Selami, Erol, Aynur, Necla, Havva, Hatice, Kamil, Sami, Mahmut ve Raziye'nin yaşayıp yaşamadığı ve mirasçılarının olup olmadığı bilinemediğinden,

Gaiplik hakkında malumatı olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri ayrıca adı geçen eski maliklerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde ikametgahına dönüp dönmedikleri konusunda mahkememize bilgi verilmesi,

TMK'nun 33 ve 588. Maddeleri gereğince ilan olunur. 01/09/2023

Basın No: ILN01895079

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