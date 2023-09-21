ESAS NO : 2023/311 Esas

T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

TAŞINMAZ BİLGİLERİ : MUĞLA, MENTEŞE, KIRAN MAHALLESİ

ADA : 388

PARSEL : 18

MALİK : AYDIN DENİZLİ

KAMULAŞTIRAN

İDARE : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların tamamının kamulaştırma işlemi için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketiadına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmış olup;

Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Muğla Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.18/09/2023

Basın No: ILN01895579

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