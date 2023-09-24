T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:05

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:35

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 11:05

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 11:35

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 12:05

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 12:25

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 13:35

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 13:55

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 14:20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 14:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 73 Parsel,Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi, 301 Ada 73 Parsel Şehzadeler / MANİSAYüzölçümü : 10.986,57 m2İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.Kıymeti : 9.887.913,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: İrtifak şarhi olarak: Geçit Hakkı Vardır (2083 parsel aleyhine, 2085 parsel lehine 009,00m² krokisinde görüldüğü gibi geçit hakkı) şerhi bulunmaktadır taşınmaz geçit hakkı baki olmak kaydıyla satılacaktır.Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 250 Ada, 9 Parsel,Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi, 250 Ada 9 Parsel Şehzadeler / MANİSAYüzölçümü : 1.432,47 m2İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen ayrık nizam 2 Kat (A2) konut, kısmen yol, kısmen de imar planı dışında olarak planlanan alanda kalmakta olup, imar uygulaması yapılması gerekmektedir.Kıymeti : 2.005.458,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: İntifa Hakkı ve Vesayet şerhi vardır. İlgililer vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 251 Ada, 4 Parsel,Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi 251 Ada 4 Parsel Şehzadeler / MANİSAYüzölçümü : 12.716,18 m2İmar Durumu :İmar Planı DışındadırKıymeti : 12.716.180,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: İntifa Hakkı ve Vesayet şerhi vardır. İlgililer vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 298 Ada, 1 Parsel,Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi, 298 Ada 1 Parsel Şehzadeler / MANİSAYüzölçümü : 5.669,86 m2İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen ayrık nizam 2 kat (A2) konut, kısmen yol, kısmen de Tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlanan alanda kalmakta olup, imar uygulaması yapılması gerekmektedir.Kıymeti : 8.504.790,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: İntifa Hakkı ve Vesayet şerhi vardır. İlgililer vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 75 Parsel,Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi, 301 Ada 75 Parsel Şehzadeler / MANİSAYüzölçümü : 455,83 m2İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaayrık nizam 2 Kat (A2) Taks:0,25, Kaks: 0,50 konut olarak planlanan alanda kalmaktadır.Kıymeti : 1.337.490,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Vesayet şerhi vardır. İlgili vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 76 Parsel,Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi, 301 Ada 76 Parsel Şehzadeler / MANİSAYüzölçümü : 462,35 m2İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaayrık nizam 2 Kat (A2) Taks:0,25, Kaks: 0,50 konut olarak planlanan alanda kalmaktadır.Kıymeti : 1.387.050,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Vesayet şerhi vardır. İlgili vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 77 Parsel,Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi 301 Ada 77 Parsel Şehzadeler / MANİSAYüzölçümü : 486,01 m2İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaayrık nizam 2 Kat (A2) Taks:0,25, Kaks: 0,50 konut olarak planlanan alanda kalmaktadır.Kıymeti : 1.458.030,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Vesayet şerhi vardır. İlgili vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 78 Parsel,Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi 301 Ada 78 Parsel Şehzadeler / MANİSAYüzölçümü : 503,07 m2İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaayrık nizam 2 Kat (A2) Taks:0,25, Kaks: 0,50 konut olarak planlanan alanda kalmaktadır.Kıymeti : 1.509.210,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Vesayet şerhi vardır. İlgili vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 79 Parsel,Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi 301 Ada 79 Parsel Şehzadeler / MANİSAYüzölçümü : 484,49 m2İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaayrık nizam 2 Kat (A2) Taks:0,25, Kaks: 0,50 konut olarak planlanan alanda kalmaktadır.Kıymeti : 1.453.470,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Vesayet şerhi vardır. İlgili vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 80 Parsel,Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi 301 Ada 80 Parsel Şehzadeler / MANİSAYüzölçümü : 534,00 m2İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaayrık nizam 2 Kat (A2) Taks:0,25, Kaks: 0,50 konut olarak planlanan alanda kalmaktadır.Kıymeti : 1.602.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Vesayet şerhi vardır. İlgili vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.

21/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01896801

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