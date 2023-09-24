T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/10 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 73 Parsel,
Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi, 301 Ada 73 Parsel Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 10.986,57 m2
İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 9.887.913,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak şarhi olarak: Geçit Hakkı Vardır (2083 parsel aleyhine, 2085 parsel lehine 009,00m² krokisinde görüldüğü gibi geçit hakkı) şerhi bulunmaktadır taşınmaz geçit hakkı baki olmak kaydıyla satılacaktır.
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:05
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 250 Ada, 9 Parsel,
Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi, 250 Ada 9 Parsel Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 1.432,47 m2
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen ayrık nizam 2 Kat (A2) konut, kısmen yol, kısmen de imar planı dışında olarak planlanan alanda kalmakta olup, imar uygulaması yapılması gerekmektedir.
Kıymeti : 2.005.458,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İntifa Hakkı ve Vesayet şerhi vardır. İlgililer vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.
Artırma Bilgileri
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:35
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 251 Ada, 4 Parsel,
Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi 251 Ada 4 Parsel Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 12.716,18 m2
İmar Durumu :İmar Planı Dışındadır
Kıymeti : 12.716.180,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İntifa Hakkı ve Vesayet şerhi vardır. İlgililer vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.
Artırma Bilgileri
4 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 11:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 11:05
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 298 Ada, 1 Parsel,
Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi, 298 Ada 1 Parsel Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 5.669,86 m2
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen ayrık nizam 2 kat (A2) konut, kısmen yol, kısmen de Tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlanan alanda kalmakta olup, imar uygulaması yapılması gerekmektedir.
Kıymeti : 8.504.790,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İntifa Hakkı ve Vesayet şerhi vardır. İlgililer vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.
Artırma Bilgileri
5 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 11:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 11:35
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 75 Parsel,
Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi, 301 Ada 75 Parsel Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 455,83 m2
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaayrık nizam 2 Kat (A2) Taks:0,25, Kaks: 0,50 konut olarak planlanan alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.337.490,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Vesayet şerhi vardır. İlgili vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.
Artırma Bilgileri
6 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 12:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 12:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 12:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 12:05
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 76 Parsel,
Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi, 301 Ada 76 Parsel Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 462,35 m2
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaayrık nizam 2 Kat (A2) Taks:0,25, Kaks: 0,50 konut olarak planlanan alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.387.050,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Vesayet şerhi vardır. İlgili vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.
Artırma Bilgileri
7 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 12:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 12:25
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 77 Parsel,
Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi 301 Ada 77 Parsel Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 486,01 m2
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaayrık nizam 2 Kat (A2) Taks:0,25, Kaks: 0,50 konut olarak planlanan alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.458.030,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Vesayet şerhi vardır. İlgili vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.
Artırma Bilgileri
8 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 13:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 13:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 13:35
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 78 Parsel,
Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi 301 Ada 78 Parsel Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 503,07 m2
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaayrık nizam 2 Kat (A2) Taks:0,25, Kaks: 0,50 konut olarak planlanan alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.509.210,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Vesayet şerhi vardır. İlgili vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.
Artırma Bilgileri
9 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 13:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 13:55
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 79 Parsel,
Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi 301 Ada 79 Parsel Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 484,49 m2
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaayrık nizam 2 Kat (A2) Taks:0,25, Kaks: 0,50 konut olarak planlanan alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.453.470,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Vesayet şerhi vardır. İlgili vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.
Artırma Bilgileri
10 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 14:20
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, SANCAKLI BOZKÖY Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 301 Ada, 80 Parsel,
Adresi : Sancaklı Bozköy Mahallesi 301 Ada 80 Parsel Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 534,00 m2
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaayrık nizam 2 Kat (A2) Taks:0,25, Kaks: 0,50 konut olarak planlanan alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.602.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Vesayet şerhi vardır. İlgili vefat ettiğinden satış sonrasında bu şerhler kaldırılacaktır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 14:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 14:40
21/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01896801
#ilan.gov.tr