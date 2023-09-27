T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 28.09.2023 00:00
ESAS NO : 2023/764 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahallesi.
ADA NO : 1202
PARSEL NO : 17
VASFI : Dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI:Ahmet Kara
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahallesi. 1202 Ada 17Noluparselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/764 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/06/2023
Basın No: ILN01898523
#ilan.gov.tr